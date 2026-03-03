15:50
Бизнес

Экосистема О!: от мобильной связи до финтех-гиганта к 17-летию бренда

Семнадцать лет назад О! стартовал как мобильный оператор, а сегодня это уникальное для рынка Кыргызстана суперприложение «Мой О!» с 10 миллионами установок. Синергия телекома, финтеха и ретейла создала единую точку управления цифровой жизнью, доступную абонентам всех сетей страны.

Перед вами 17 фактов о том, каким О! стал в 2026 году.

Телеком: Технологическое лидерство

  1. Суверенитет и охват. Сеть О! охватывает 99,8 процента населения, обеспечивая стабильный сигнал даже в условиях дефицита частот благодаря уникальным инженерным решениям.
  2. Больше данных. В тарифах «Переходи на О! КОМБО» объем интернета вырос в два раза без доплат.
  3. eSIM и код 506. Стать абонентом можно за пару минут через eSIM в приложении «Мой О!». При оплате связи на полгода вперед статусные номера идут в подарок.
  4. Синергия «Мобайл + Дом». Вместе с Saima Telecom компания развивает конвергентные решения: интернет дома и в смартфоне — в одном тарифе, ведь вместе дешевле и выгоднее.

Финтехрешения для жизни и бизнеса

  1. Банк 24/7. Полный цикл банковских услуг — от ежедневных платежей и вкладов до онлайн-кредитов — доступен в суперприложении в любое время.
  2. Интеграция с финтехгигантом Kaspi.kz. Моментальные переводы и оплата по QR в Казахстане — привычно и удобно, как дома.
  3. Мир без границ. Получение денег через Astrasend, мгновенная отправка по всему миру через Visa Direct и Visa+.
  4. Экосистема для бизнеса. Полноценный сервис для предпринимателей: счета, эквайринг и кредиты для развития своего дела.
  5. Инфраструктура доступа. Крупнейшая сеть терминалов, банкоматов и нактаматов обеспечивает доступ к наличным и платежам по всей стране.
  6. Щедрый кешбэк. Бонусы за оплату картой и по QR, а с подпиской O!Prime — привилегий и выгоды еще больше.

Ретейл и девайсы: Доступ к мировым брендам

  1. Только оригинал. Как партнер Apple и Honor, сеть O!Store гарантирует доступ к новинкам с официальной гарантией.
  2. O!Market. Маркетплейс внутри приложения: рассрочка — 0 процентов, огромный ассортимент — от продуктов и лекарств до крупной техники — с доставкой.
  3. Доступность. Десятки тысяч кыргызстанцев обновили свои мобильные телефоны благодаря выгодным условиям рассрочки.

Забота и ответственность

  1. Расширена линейка социально значимых тарифов. «Мамлекеттик» и «Пенсионер» обеспечивают качественную связь тем, кто служит стране и старшему поколению.
  2. Экоинициативы. Команда О! высадила уже семь садов в школах, а инженеры бережно строят сеть, сохраняя гнезда аистов, которые выбирают вышки О! безопасным домом для птенцов.

Будущее и команда

  1. Киберщит. Команда безопасности О! признана лучшей на национальных киберучениях, защищая данные миллионов пользователей.
  2. HR-бренд № 1 и образовательный проект Intern Labs. О! стал примером сильной корпоративной культуры в регионе, что подтвердила престижная премия WOW! HR 2025, а полностью бесплатный корпоративный проект Intern Labs позволяет молодежи освоить IT-профессии и стать частью команды, создающей цифровое настоящее Кыргызстана.

Это история цифровой трансформации, которую мы пишем вместе с вами. За каждым фактом — доверие людей и работа профессионалов.

Спасибо, что выбираете О!.

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, 16-0063-КР. ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017. ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/364293/
просмотров: 632
