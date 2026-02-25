16:05
Бизнес

90 дней «Яндекс Плюса» бесплатно для абонентов MEGA

Национальный оператор сотовой связи MEGA напоминает своим абонентам о возможности подключить подписку «Яндекс Плюс» на выгодных условиях. Новые пользователи могут воспользоваться специальным предложением — 90 бесплатных дней для знакомства с сервисом.

«Яндекс Плюс» — это подписка, которая объединяет популярные цифровые сервисы для повседневной жизни, отдыха и развлечений.

Что входит в подписку «Яндекс Плюс» от MEGA:

— «Яндекс Go» — больше выгоды в поездках
Скидка 10 процентов на поездки по тарифам «Комфорт» и «Бизнес» позволяет экономить и передвигаться с привычным уровнем удобства.

— «Яндекс Музыка» — музыка для любого настроения
Доступ к миллионам треков, подкастам и персональным рекомендациям с «умной» системой «Моя Волна», которая подбирает музыку с учетом ваших предпочтений. Прослушивание музыки без рекламы и с возможностью скачивания для офлайн-режима.

— «Кинопоиск» — фильмы и сериалы
Большая библиотека фильмов и сериалов доступна на различных устройствах. Контент можно загружать для просмотра без подключения к интернету.

— «Яндекс Книги» — удобно и читать, и слушать
Подписка открывает доступ к электронным и аудиокнигам, комиксам. Отличное решение для тех, кто любит проводить время с пользой — дома или в дороге.

Как подключить?

Подключить можно в приложении MegaPay или наберите команду: *5550*1#.

Подключив «Яндекс Плюс» от MEGA, абоненты получают не только развлечения, но и дополнительные преимущества в повседневной жизни.

MEGA — с нами всегда комфортно!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.
