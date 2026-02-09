«Ноль на миллион»: Все для вашего бизнеса в MKassa

MBANK продолжает поддерживать предпринимателей Кыргызстана и продлевает акцию «Ноль на миллион» до 31 марта 2026 года. Это отличная возможность начать принимать платежи без комиссий и лишних расходов уже с первых дней работы.

Почему это важно для предпринимателей

Начать работать с MKassa легко и выгодно — условия позволяют предпринимателям сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на расходах и бюрократии.

Вы получаете:

0 процентов комиссии на любые платежи (карты и QR) в первые три месяца работы или до достижения оборота в 1 миллион сомов;

экономию на «железе»: POS-терминал и современная ККМ предоставляются бесплатно (включая доставку).

свободу переводов: Выводите средства на MBANK без комиссий в режиме 24/7.

Такие условия делают подключение платежного сервиса более прозрачным и предсказуемым для бизнеса.

MKassa как цифровой инструмент для бизнеса

MKassa объединяет функции платежного сервиса и системы управления бизнесом. Главные преимущества:

универсальность: принимайте оплату любым удобным клиенту способом (карта, QR-код или удаленный платеж);

прозрачность: вся аналитика и отчеты по продажам доступны в реальном времени;

управление: легко добавляйте новые торговые точки и контролируйте работу кассиров через единый интерфейс;

автоматизация: чеки фискализируются автоматически — никаких проблем с налоговой отчетностью.

Сервис позволяет контролировать ключевые процессы бизнеса с любого устройства и без сложных технических настроек.

Как подключиться

Чтобы воспользоваться акцией, достаточно оставить заявку на подключение к MKassa. Все новые клиенты автоматически становятся участниками программы и получают доступ к цифровым сервисам.

MBANK — первый цифровой.

Лицензия № 014 НБ КР.