«Ноль на миллион»: Все для вашего бизнеса в MKassa

MBANK продолжает поддерживать предпринимателей Кыргызстана и продлевает акцию «Ноль на миллион» до 31 марта 2026 года. Это отличная возможность начать принимать платежи без комиссий и лишних расходов уже с первых дней работы.
Почему это важно для предпринимателей
Начать работать с MKassa легко и выгодно — условия позволяют предпринимателям сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на расходах и бюрократии.
Вы получаете:
- 0 процентов комиссии на любые платежи (карты и QR) в первые три месяца работы или до достижения оборота в 1 миллион сомов;
- экономию на «железе»: POS-терминал и современная ККМ предоставляются бесплатно (включая доставку).
- свободу переводов: Выводите средства на MBANK без комиссий в режиме 24/7.
Такие условия делают подключение платежного сервиса более прозрачным и предсказуемым для бизнеса.
MKassa как цифровой инструмент для бизнеса
MKassa объединяет функции платежного сервиса и системы управления бизнесом. Главные преимущества:
- универсальность: принимайте оплату любым удобным клиенту способом (карта, QR-код или удаленный платеж);
- прозрачность: вся аналитика и отчеты по продажам доступны в реальном времени;
- управление: легко добавляйте новые торговые точки и контролируйте работу кассиров через единый интерфейс;
- автоматизация: чеки фискализируются автоматически — никаких проблем с налоговой отчетностью.
Сервис позволяет контролировать ключевые процессы бизнеса с любого устройства и без сложных технических настроек.
Как подключиться
Чтобы воспользоваться акцией, достаточно оставить заявку на подключение к MKassa. Все новые клиенты автоматически становятся участниками программы и получают доступ к цифровым сервисам.
MBANK — первый цифровой.
Лицензия № 014 НБ КР.