Lighting up Rox Сenter: зажигая огни с Royal Central Park в 2026 году

В Rox Center компания RCA Living провела мероприятие Lighting up Rox Center с участием более 300 гостей, включая руководство и представителей ключевых стратегических партнеров, которые поддерживают и продолжают сопровождать проект Royal Central Park. Это событие стало не только теплой встречей и возможностью укрепить связи в канун Нового года, но и искренним выражением благодарности партнерам за их доверие и сотрудничество, а также площадкой для обмена видением и планами развития проекта на следующем этапе.

Под девизом «Lighting up — Зажигая свет доверия» мероприятие организовано в синергии опыта и вдохновения, где подтверждены ключевые ценности партнерства и обозначены ориентиры дальнейшего роста.

Выступая на мероприятии, президент по региону Центральной Азии и руководитель национального офиса Rox Group в Кыргызстане До Чунг Тхань подчеркнул: «Мы убеждены, что успех проекта неразрывно связан с поддержкой и участием наших стратегических партнеров. Сегодняшнее событие — это не только выражение благодарности, но и твердое подтверждение приверженности Royal Central Park принципам долгосрочного, прозрачного и совместного развития».

Кульминацией вечера стала торжественная церемония Lighting up Rox Сenter, ознаменовавшая официальный ввод в эксплуатацию Rox Center — Sales Gallery проекта Royal Central Park, а также подчеркнувшая устойчивое присутствие и долгосрочную приверженность RCA Living развитию в Бишкеке.

На протяжении всего мероприятия гости с энтузиазмом вовлекались в его программу — от теплой зоны приветствия и культурных выступлений с национальным колоритом Кыргызстана до впечатляющей церемонии зажжения огней. Продуманная и выверенная организация мероприятия, внимание к деталям и атмосфера открытости способствовали живому общению, обмену мнениями и укреплению партнерских связей.

Гости отметили теплую, профессиональную и эмоционально насыщенную атмосферу мероприятия, а также высоко оценили усилия Royal Central Park по созданию эффективного пространства для взаимодействия, способствующего укреплению доверия и формированию прочной основы для следующего этапа развития проекта.

Мероприятие Lighting up Rox Сenter стало символичным завершением насыщенного и эмоционального этапа подготовки проекта Royal Central Park в 2025 году, одновременно открыв самый ожидаемый период — официальный старт продаж, запланированный на январь 2026-го. Опираясь на прочную основу партнерского взаимодействия, Royal Central Park готов вступить в следующий этап реализации проекта, последовательно воплощая видение первого в Бишкеке многофункционального городского комплекса формата All-in-One площадью 54 гектара — с акцентом на зеленые пространства, устойчивое развитие, высокое качество жизни и формирование сильного сообщества.