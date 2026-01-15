Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park

13 января 2026 года стало важной вехой на рынке недвижимости Бишкека, когда застройщик RCA Living официально открыл продажи Royal Central Park с секцией The Essence — первого в столице крупномасштабного мегапроекта формата All-in-One. Это событие не только представило новый проект, но и установило новый стандарт городской жизни, где жилье, инфраструктура, природа и технологии объединены в полноценную, гармоничную экосистему.

Фото компании. Мероприятие по запуску продаж Royal Central Park 13 января 2026 года привлекло жителей Бишкека

Яркий архитектурный символ всего проекта The Essence создана как манифест нового пространства для жизни: уникальная Y-образная архитектура, панорамный вид, обилие естественного света и гармоничное сочетание зеленых зон с современным городским ритмом. Каждая башня в The Essence — это не только жилое пространство, но и актив с символической ценностью, формирующий облик города — настоящий архитектурный шедевр среди природы прямо в Бишкеке.

Фото компании. Изображение мегаполиса All-in-One Royal Central Park с концепцией «город в городе»

Royal Central Park — первый мегапроект формата All-in-One, запущенный в Бишкеке, — является пионером в создании политики продаж, признанной «абсолютно привлекательной», ориентированной одновременно на две ключевые группы инвесторов: тех, кто располагает наличными средствами, и владельцев недвижимости, стремящихся оптимизировать финансовый рычаг с помощью банковского финансирования.

Уникальная возможность приобрести недвижимость по стартовой стоимости с трехлетней фиксацией цены в Бишкеке

На мероприятии застройщик официально объявил скидку до 18 процентов для ранних покупателей — маржа, достаточная для немедленного увеличения доходности инвестиций с момента покупки. Параллельно политика финансовой поддержки предусматривает до 70 процентов стоимости квартиры с отсрочкой основного долга и процентов до трех лет и максимальным сроком кредита до 15 лет, что позволяет инвесторам поддерживать гибкость денежных потоков, снижать финансовую нагрузку на начальном этапе и оптимизировать эффективность инвестиций в долгосрочной перспективе.

Фото компании. Изображение фазы The Essence на фоне природного ландшафта и уникальной архитектуры

В условиях, когда рынок недвижимости в Кыргызстане — и особенно в столице страны Бишкеке — в последние годы демонстрирует значительный рост цен, преимущества трехлетней фиксации стоимости с момента покупки становятся все более очевидными и стратегически важными для инвесторов. Согласно отчетам, опубликованным Kabar, к 2025-м цены на жилье в Бишкеке в среднем выросли примерно на 30 процентов за первые десять месяцев года, при этом стоимость отдельных квартир увеличилась примерно на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что значительно превышает общий рост экономики и уровень инфляции в республике.

Фото компании. Тысячи клиентов присутствовали на мероприятии по запуску продаж Royal Central Park

Подробные данные от Akchabar также показывают: в тот же период цены на частные дома в Бишкеке выросли примерно на 35 процентов по сравнению с предыдущим годом, что отражает высокий спрос и ограниченное предложение в центральных районах столицы.

Отчет Государственного агентства земельных ресурсов и кадастра дополнительно показывает: средняя цена за квадратный метр квартир в Бишкеке достигла примерно 95 тысяч 900 сомов в 2025-м, что на почти 31 процент выше уровня предыдущего года, в то время как стоимость частных домов выросла на 25 процентов — уровень роста значительно превышает показатели традиционных финансовых каналов инвестирования.

Эти цифры демонстрируют, что недвижимость в Бишкеке является не только средством сохранения капитала от инфляции, но и находится в активной фазе роста, при которой спрос постоянно превышает предложение из-за урбанизации, ограниченного земельного фонда в стратегически важных местах и растущей потребности в накоплении активов. В этом контексте политика трехлетней фиксации цены от Royal Central Park не только защищает инвесторов от резкого повышения стоимости, но и открывает возможность для исключительной доходности в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку рынок все еще обладает значительным потенциалом развития, а ценность новых продуктов, таких как The Essence, еще полностью не отражена.

R oyal Central Park: привнося мировые стандарты недвижимости в Бишкек и открывая возможности для устойчивой прибыли

Модель мегаполиса All-in-One не только удовлетворяет потребности современной жизни, но и создает устойчивую ценность для нескольких поколений, позволяя жителям пользоваться всеми удобствами — от образования, здравоохранения, развлечений и торговли до зеленых зон — в пределах одного комплекса, при этом стоимость недвижимости продолжает расти со временем.

Во всем мире многие мегаполисы All-in-One продемонстрировали устойчивость и выдающуюся доходность для инвесторов. Например, Battery Park City (Нью-Йорк) показал средний рост цен на жилье на 12,3 процента в год по данным Redfin; Moscow City является одним из крупнейших проектов All-in-One в России, включающим такие башни, как Mercury City Tower и Neva Towers, объединяющие элитные апартаменты, офисы и развлекательные услуги в едином мастер-плане, привлекая большое число отечественных и международных покупателей.

В контексте российского рынка цены на жилье стабильно растут — согласно Global Property Guide (2026), средняя стоимость квадратного метра нового жилья по всей РФ выросла почти на 19 процентов в год, достигнув примерно 208 тысяч 268 RUB (~$2 тысячи 582 за квадратный метр) в III квартале 2025-го, что отражает устойчивый спрос на интегрированные городские комплексы. В Сиднее, One Central Park и прилегающие районы демонстрировали стабильный рост: медианная стоимость жилья достигла $1,62 миллиона, увеличившись примерно на $120 тысяч по сравнению с предыдущим годом, согласно Daily Telegraph, 2025.

Эти примеры показывают, что инвестирование в мегаполисы All-in-One является стратегическим шагом для увеличения стоимости активов в долгосрочной перспективе, одновременно создавая высококачественную среду для жизни нескольких поколений. В Бишкеке Royal Central Park с секцией The Essence приносит все эти ценности в столицу: от уникальной Y-образной архитектуры, панорамного вида, зеленых зон и разнообразных удобств до политики трехлетней фиксации цены, защищающей инвесторов. Это редкая возможность приобрести стратегический актив, одновременно сохранив капитал и воспользовавшись потенциалом долгосрочного роста стоимости, продолжая успешные тенденции мегаполисов All-in-One по всему миру.

По случаю официального запуска The Essence компания RCA Living также организовала программу лотереи для клиентов, приобретающих квартиры с 13 января по 30 апреля 2026 года. Призы включают:

главный-1: Toyota BZ3X стоимостью 2 миллиона 104 тысячи 960 сомов;

главный-2: BYD YUAN UP стоимостью 1 миллион 308 тысяч 736 сомов;

дополнительные призы на общую сумму до 6,5 миллиона сомов.

