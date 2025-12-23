15:33
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Бизнес

Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране

Приближение Нового года в Кыргызстане — это особенное время, наполненное радостью, ощущением сказки и теплыми встречами. Чтобы праздничное настроение было еще ярче, государственный оператор Beeline запустил серию мероприятий «Новогодний огонек».

Живая музыка, горячий чай с угощениями, веселые конкурсы с подарками и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой и другими сказочными персонажами — с такой увлекательной программой Beeline начал свое предновогоднее путешествие по всей стране.

Первый «Новогодний огонек» провели 19 декабря в Караколе совместно с мэрией города. Мероприятие собрало на городской площади сотни гостей, которые провели время в уютной и по-настоящему праздничной атмосфере.

Это только начало — праздник Beeline продолжится в других городах Кыргызстана. Не пропустите «Новогодний огонек» в своем городе:

  • 23 декабря в 18.00 — Кара-Балта, центральная площадь;
  • 24 декабря в 18.00 — Баткен, центральная площадь;
  • 25 декабря в 18.00 — Манас, центральная площадь;
  • 26 декабря в 18.00 — Ош, центральная площадь;
  • 26 декабря в 18.00 — Талас, центральная площадь;
  • 27 декабря в 16.00 — Нарын, центральная площадь;
  • 28 декабря в 18.00 — Бишкек, парк «Ынтымак»;
  • 28 декабря в 18.00 — Токмок, центральная площадь.

Важно! График может меняться. Следите за новостями на странице Beeline в Instagram — в разделе «Новый год» публикуется актуальная информация о мероприятиях.

«Новогодний огонек» от Beeline — это наш вклад в праздничную атмосферу, в традицию собираться вместе на площадях родных городов, угощать друг друга горячим чаем и встречать Новый год с улыбкой и добрыми мыслями, — сказал исполнительный директор Beeline Кубаныч Шатемиров. — Как государственный оператор, мы рады создавать возможности, которые объединяют людей, причем не только в цифровом пространстве, но и в формате живого общения».

Beeline приглашает всех желающих заглянуть на «Новогодний огонек». Вход свободный. Приходите всей семьей, с близкими и друзьями — будет весело!

Beeline — больше, чем оператор.

Лицензии СРНОС при МЦРиИТ КР: № 15-1420-КР от 21.12.2016, 16-1526-КР от 21.12.2016, 14-1102-КР от 17.09.2024, 14-1125-КР от 04.11.2024, 16-0089-КР от 18.08.2025, 21-0489-КР от 06.10.2021, 20-0388-КР от 07.02.2020.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/355675/
просмотров: 324
Версия для печати
Материалы по теме
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию на номера «Билайн»
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
Beeline запустил лучший 1С-проект в Кыргызстане за всю историю конкурса
Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения
Новый этап развития сети: Beeline получил ценный частотный ресурс
Beeline представляет выгодный тариф для госслужащих «Мамлекеттик»
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества
Популярные новости
Old Bishkek: движение по&nbsp;проспекту Чуй открывается в&nbsp;рабочем режиме Old Bishkek: движение по проспекту Чуй открывается в рабочем режиме
&laquo;Революция в&nbsp;одно касание&raquo;: как MBANK научил смартфоны платить без интернета «Революция в одно касание»: как MBANK научил смартфоны платить без интернета
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
&minus;80&nbsp;градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии −80 градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии
Бизнес
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
23 декабря, вторник
15:16
Новый зал заседаний пообещал мэр Бишкека депутатам горкенеша Новый зал заседаний пообещал мэр Бишкека депутатам горк...
15:12
В 2025 году в Кыргызстане установлено рекордное количество «умных» счетчиков
15:05
Сборная КР завоевала восемь медалей по го на Международном кубке Казахстана
15:03
В Бишкеке проводится реконструкция фонтана в Дубовом парке. Эскизы проекта
14:57
В Бишкеке улицы Токтогула и Киевская вновь станут односторонними