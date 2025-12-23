Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране

Приближение Нового года в Кыргызстане — это особенное время, наполненное радостью, ощущением сказки и теплыми встречами. Чтобы праздничное настроение было еще ярче, государственный оператор Beeline запустил серию мероприятий «Новогодний огонек».

Живая музыка, горячий чай с угощениями, веселые конкурсы с подарками и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой и другими сказочными персонажами — с такой увлекательной программой Beeline начал свое предновогоднее путешествие по всей стране.

Первый «Новогодний огонек» провели 19 декабря в Караколе совместно с мэрией города. Мероприятие собрало на городской площади сотни гостей, которые провели время в уютной и по-настоящему праздничной атмосфере.

Это только начало — праздник Beeline продолжится в других городах Кыргызстана. Не пропустите «Новогодний огонек» в своем городе:

23 декабря в 18.00 — Кара-Балта, центральная площадь;

24 декабря в 18.00 — Баткен, центральная площадь;

25 декабря в 18.00 — Манас, центральная площадь;

26 декабря в 18.00 — Ош, центральная площадь;

26 декабря в 18.00 — Талас, центральная площадь;

27 декабря в 16.00 — Нарын, центральная площадь;

28 декабря в 18.00 — Бишкек, парк «Ынтымак»;

28 декабря в 18.00 — Токмок, центральная площадь.

Важно! График может меняться. Следите за новостями на странице Beeline в Instagram — в разделе «Новый год» публикуется актуальная информация о мероприятиях.

«Новогодний огонек» от Beeline — это наш вклад в праздничную атмосферу, в традицию собираться вместе на площадях родных городов, угощать друг друга горячим чаем и встречать Новый год с улыбкой и добрыми мыслями, — сказал исполнительный директор Beeline Кубаныч Шатемиров. — Как государственный оператор, мы рады создавать возможности, которые объединяют людей, причем не только в цифровом пространстве, но и в формате живого общения».

Beeline приглашает всех желающих заглянуть на «Новогодний огонек». Вход свободный. Приходите всей семьей, с близкими и друзьями — будет весело!

Beeline — больше, чем оператор.

