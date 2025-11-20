12:20
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Бизнес

MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля

В преддверии зимнего горнолыжного сезона государственный оператор связи MEGA запустил новые базовые станции на одной из ключевых туристических трасс страны. Этот шаг направлен на улучшение качества связи и расширение покрытия в наиболее востребованных местах для туристов и жителей региона.

Работы на участке Балыкчи — Боконбаево — Каракол стали результатом детального анализа. В течение нескольких месяцев технические специалисты MEGA изучали особенности рельефа, туристические потоки и потребности местного населения. Отдельное внимание было уделено населенным пунктам, популярным туристическим зонам и горнолыжным базам.

Для туристов, направляющихся на горнолыжный курорт Каракол по южному берегу Иссык-Куля, это означает больше комфорта и безопасности. Надежная голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет особенно важны в условиях горной местности, где погода и рельеф часто бывают непредсказуемыми.

Для местных жителей запуск станций также стал важным улучшением: в ряде населенных пунктов теперь доступна современная мобильная связь, что повышает качество жизни и открывает новые возможности.

Параллельно MEGA обеспечила связь в труднодоступных районах, включая Энильчек и высокогорную сыртовую зону села Ак-Шыйрак.

Развитие сети на Иссык-Куле ведется системно: ранее оператор усилил покрытие на северном берегу — вдоль трассы Бишкек — Каракол, что значительно улучшило связь на всем направлении. Таким образом, шаг за шагом MEGA сформировала единое телеком-покрытие вокруг Иссык-Куля, обеспечивая стабильную связь и для отдыха, и для работы.

Инициатива MEGA демонстрирует, что инвестиции в телеком-инфраструктуру становятся важным фактором развития туризма, повышения качества жизни населения и экономики страны. Новые базовые станции позволят гостям региона наслаждаться красотой кыргызских гор, оставаясь на связи, а местным жителям — пользоваться современной и надежной мобильной связью.

MEGA продолжает укреплять статус оператора, символизирующего стабильность, качество и технологический прогресс.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/351627/
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
«Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
MegaPay и Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT
MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
Тариф «Мамлекеттик»: выгодная связь для работников госучреждений
Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве
Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Популярные новости
Официальное обращение &laquo;Чайна Петроль Компани &laquo;Джунда&raquo; Официальное обращение «Чайна Петроль Компани «Джунда»
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
&laquo;Банк Компаньон&raquo; завершил смену акционеров и&nbsp;начинает новую фазу роста «Банк Компаньон» завершил смену акционеров и начинает новую фазу роста
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банк&raquo; Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банк»
Бизнес
MEGA запустила новые базовые станции на&nbsp;южном берегу Иссык-Куля MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля
Кешбэк 5&nbsp;процентов по&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; для зарплатных клиентов BAKAI Кешбэк 5 процентов по «Элкарт+» для зарплатных клиентов BAKAI
Новый этап развития сети: Beeline получил ценный частотный ресурс Новый этап развития сети: Beeline получил ценный частотный ресурс
KICB присоединился к&nbsp;Деловому консультативному совету по&nbsp;вопросам детей ЮНИСЕФ KICB присоединился к Деловому консультативному совету по вопросам детей ЮНИСЕФ
20 ноября, четверг
12:05
За 10 месяцев 2025 года в КР зафиксировано 27 случаев школьного рэкета За 10 месяцев 2025 года в КР зафиксировано 27 случаев ш...
12:05
MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля
12:03
Форум KIGF. Кыргызстан на 98 процентов охвачен интернетом
12:00
Жэн Ву о кредитах АБР и почему Кыргызстан может стать энергетическим хабом
11:58
Адылбек Касымалиев: Кыргызстан готов стать региональным хабом в рамках ЦАРЭС