MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля

В преддверии зимнего горнолыжного сезона государственный оператор связи MEGA запустил новые базовые станции на одной из ключевых туристических трасс страны. Этот шаг направлен на улучшение качества связи и расширение покрытия в наиболее востребованных местах для туристов и жителей региона.

Работы на участке Балыкчи — Боконбаево — Каракол стали результатом детального анализа. В течение нескольких месяцев технические специалисты MEGA изучали особенности рельефа, туристические потоки и потребности местного населения. Отдельное внимание было уделено населенным пунктам, популярным туристическим зонам и горнолыжным базам.

Для туристов, направляющихся на горнолыжный курорт Каракол по южному берегу Иссык-Куля, это означает больше комфорта и безопасности. Надежная голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет особенно важны в условиях горной местности, где погода и рельеф часто бывают непредсказуемыми.

Для местных жителей запуск станций также стал важным улучшением: в ряде населенных пунктов теперь доступна современная мобильная связь, что повышает качество жизни и открывает новые возможности. Параллельно MEGA обеспечила связь в труднодоступных районах, включая Энильчек и высокогорную сыртовую зону села Ак-Шыйрак.

Развитие сети на Иссык-Куле ведется системно: ранее оператор усилил покрытие на северном берегу — вдоль трассы Бишкек — Каракол, что значительно улучшило связь на всем направлении. Таким образом, шаг за шагом MEGA сформировала единое телеком-покрытие вокруг Иссык-Куля, обеспечивая стабильную связь и для отдыха, и для работы.

Инициатива MEGA демонстрирует, что инвестиции в телеком-инфраструктуру становятся важным фактором развития туризма, повышения качества жизни населения и экономики страны. Новые базовые станции позволят гостям региона наслаждаться красотой кыргызских гор, оставаясь на связи, а местным жителям — пользоваться современной и надежной мобильной связью.

MEGA продолжает укреплять статус оператора, символизирующего стабильность, качество и технологический прогресс.

