13:38
USD 87.45
EUR 101.69
RUB 1.08
Бизнес

Абонентов «Газпром Кыргызстан» просят вовремя платить за газ

Уважаемые абоненты!

В преддверии отопительного сезона ОсОО «Газпром Кыргызстан» обращается к абонентам с настоятельной просьбой в кратчайшие сроки оплатить задолженность за потребленный природный газ, а также впредь своевременно производить оплату текущих начислений в полном объеме.

Особое внимание — абонентам с «умными» (электронными) счетчиками. В случае отключения подачи газа за долги повторное подключение производится только специалистом компании на месте — в целях соблюдения норм безопасности.

Срок подключения газа после выезда специалиста — до 3 рабочих дней с момента подачи заявки. Чтобы избежать ожидания в очереди и возможных неудобств в начале отопительного сезона, рекомендуем не откладывать подачу заявки на подключение.

Как проверить задолженность за газ:

  • по квитанции за природный газ;
  • через мобильное приложение «Газпром Кыргызстан»;
  • в «личном кабинете» на сайте gazprom.kg;
  • по телефону справочной службы 4444 (бесплатно с мобильного).

Оплатить задолженность можно в филиалах компании, а также через платежные системы «МБанк», «Оной» и «Бакай Банк»:

  • «Бишкекгаз» — улица Горького, 22. «Бакай Банк», «МБанк», «Оной»;
  • «Жалалабатгаз» — проспект Байзакова, 2. «МБанк», «Оной»;
  • «Ошгаз» — улица Ленина, 146. «МБанк», «Оной»;
  • Кантская ЭГС — город Кант, улица Маликова, 6. «МБанк», «Оной»;
  • Кара-Балтинская ЭГС — город Кара-Балта, улица Садовая, 112. «МБанк», «Оной»;
  • Ленинская ЭГС — село Ленинское, улица Алма-Атинская, 248. «МБанк»;
  • Сокулукская ЭГС — город Шопоков, улица Ленина, 11. «МБанк», «Оной»;
  • Токмакская ЭГС — город Токмок, улица Горького, 1. «МБанк».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/350922/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
«Газпром Кыргызстан» просит погасить долги за газ до отопительного сезона
Сбой у провайдера: оплата услуг «Газпром Кыргызстан» временно недоступна
«Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Газификация «под ключ» стала еще выгоднее
График работы центров обслуживания «Газпром Кыргызстан» на майские праздники
Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
В Новопокровке к газу уже подключились 2 тысячи домов
Группа компаний «Газпром» перевела в бюджет КР 7,4 миллиарда сомов за 2024 год
«Газпром» планирует повысить цены на газ для россиян
Популярные новости
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Capstroy KG&nbsp;возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в&nbsp;Бишкеке Capstroy KG возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в Бишкеке
iPhone 17&nbsp;уже в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка с&nbsp;бесплатной доставкой iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
Бизнес
Абонентов &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просят вовремя платить за&nbsp;газ Абонентов «Газпром Кыргызстан» просят вовремя платить за газ
INTEGRA CITY представила решения для &laquo;умных&raquo; городов будущего на&nbsp;Turkmentel 2025 INTEGRA CITY представила решения для «умных» городов будущего на Turkmentel 2025
Capstroy KG&nbsp;возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в&nbsp;Бишкеке Capstroy KG возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в Бишкеке
MegaPay и&nbsp;Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT MegaPay и Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT
14 ноября, пятница
13:28
Президент: Энергетику утопили до макушки — мы вытаскиваем ее из болота Президент: Энергетику утопили до макушки — мы вытаскива...
13:20
Из-за нарушений проекта в Бишкеке приостановили возведение жилых домов
13:11
Абонентов «Газпром Кыргызстан» просят вовремя платить за газ
12:42
В Кыргызстане усиливают мониторинг цен на социально значимые товары
12:40
Михаил Саакашвили попросил Владимира Зеленского включить его в список пленных