Абонентов «Газпром Кыргызстан» просят вовремя платить за газ

Уважаемые абоненты!
В преддверии отопительного сезона ОсОО «Газпром Кыргызстан» обращается к абонентам с настоятельной просьбой в кратчайшие сроки оплатить задолженность за потребленный природный газ, а также впредь своевременно производить оплату текущих начислений в полном объеме.
Особое внимание — абонентам с «умными» (электронными) счетчиками. В случае отключения подачи газа за долги повторное подключение производится только специалистом компании на месте — в целях соблюдения норм безопасности.
Срок подключения газа после выезда специалиста — до 3 рабочих дней с момента подачи заявки. Чтобы избежать ожидания в очереди и возможных неудобств в начале отопительного сезона, рекомендуем не откладывать подачу заявки на подключение.
Как проверить задолженность за газ:
- по квитанции за природный газ;
- через мобильное приложение «Газпром Кыргызстан»;
- в «личном кабинете» на сайте gazprom.kg;
- по телефону справочной службы 4444 (бесплатно с мобильного).
Оплатить задолженность можно в филиалах компании, а также через платежные системы «МБанк», «Оной» и «Бакай Банк»:
- «Бишкекгаз» — улица Горького, 22. «Бакай Банк», «МБанк», «Оной»;
- «Жалалабатгаз» — проспект Байзакова, 2. «МБанк», «Оной»;
- «Ошгаз» — улица Ленина, 146. «МБанк», «Оной»;
- Кантская ЭГС — город Кант, улица Маликова, 6. «МБанк», «Оной»;
- Кара-Балтинская ЭГС — город Кара-Балта, улица Садовая, 112. «МБанк», «Оной»;
- Ленинская ЭГС — село Ленинское, улица Алма-Атинская, 248. «МБанк»;
- Сокулукская ЭГС — город Шопоков, улица Ленина, 11. «МБанк», «Оной»;
- Токмакская ЭГС — город Токмок, улица Горького, 1. «МБанк».