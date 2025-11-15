11:08
Бизнес

Инновации в строительстве — путь к новым стандартам качества

Строительная отрасль в Кыргызстане продемонстрировала самый высокий рост среди стран СНГ — 31,1 процента в прошлом году, заявил заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев. С 2021 по 2025 год в стране построено и введено в эксплуатацию 967 социальных объектов, в том числе с непосредственным участием компании «Юсуф Яр», 10 лет успешно работающей на строительном рынке республики. Применяемые ею технологии произвели революцию в отрасли, установив новые стандарты энергосбережения и мультикультурный подход к реализации международных проектов.

В ногу со временем

Строительная отрасль претерпевает значительные изменения, активно внедряя новые технологии под влиянием современных трендов, экологических вызовов и государственной политики. В целом ее трансформация направлена на повышение эффективности, устойчивости и инновационности. Компании, которые могут адаптироваться к этим изменениям и внедрить новые подходы в свою работу, получают конкурентное преимущество на рынке. Одним из таких флагманов отрасли является строительная фирма «Юсуф Яр», которая гибко реагирует на требования времени и сама задает тренды.

Так, именно эта организация при строительстве студенческого общежития первой в стране применила метод возведения корпусов из ISO-контейнеров. Такой опыт генеральный директор Юсуф Яров перенял в США, где изучал возможности новых строительных технологий. По его словам, данный метод ускоряет процесс строительства по сравнению с традиционными: уменьшает сроки; сокращает количество строительных отходов, поскольку многие элементы конструкции уже готовы к использованию; обеспечивает сейсмостойкость, что важно в государствах, где нередки землетрясения, а в Кыргызстане они случаются. При помощи отделочных материалов удается достичь эргономичности и эстетичности.

из личного архива
Фото из личного архива. Генеральный директор Юсуф Яров

Успешное выполнение задачи по строительству энергоэффективных зданий в сжатые сроки продемонстрировало приверженность компании инновационным архитектурным и инженерным подходам и проложило путь к новым стандартам качества.

Технологии и экономия

За десять лет существования компания «Юсуф Яр» реализовала крупные проекты общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Ключевым достижением стало строительство Южного университета Азии в Токмоке. Благодаря безупречной репутации фирмы учредитель вуза выбрал ее в качестве генерального подрядчика для строительства учебных корпусов и общежития.

Данный строительный проект, имеющий высокую значимость для социально-экономического развития страны, является одним из наиболее масштабных и амбициозных за последние годы. В рамках проекта предусмотрено его завершение в течение двух лет, что стало серьезным вызовом для подрядчика.

В строительстве университета Юсуф Яров применил метод, объединяющий модульную и каркасную технологии. Впервые компания использовала его в возведении четырехэтажного здания общежития несколько лет назад и завершила проект всего за год вместо двух. Поэтому в контракте на строительство университета руководитель не побоялся сжатых сроков, был уверен, что его фирма справится.

На старте проекта имелось помещение в 3 тысячи квадратных метров, за два года построено еще 10 тысяч, причем без удорожания, благодаря передовым технологиям.

«Строительство обошлось в $400 за квадратный метр «под ключ». Это один из лучших результатов на сегодня, учитывая значительный рост цен в Кыргызстане», — подчеркивает гендиректор.

Учебные корпуса и общежития построены не просто быстро, а с наибольшим комфортом для преподавателей и студентов. Подрядчик утеплил здания базальтовыми плитами, что привело к троекратному снижению теплопотерь и, соответственно, затрат на отопление, а в перспективе увеличит срок эксплуатации. А расходы на горячую воду для общежития уменьшились в пять раз благодаря собственной разработке предприятия — уникальному бойлеру-аккумулятору, который дешевле импортного аналога в три раза при более высокой эффективности.

Реализация данного проекта, объединившего несколько инновационных технологий в строительстве современного учебного заведения, принесла основателю компании Юсуфу Ярову победу в престижной бизнес-премии «Строительство, инфраструктура и финансы» в 2025 году в номинации «Предприниматель и инноватор в сфере строительства». А мэрия Токмока наградила его почетной грамотой за добросовестный труд и вклад в развитие города.

Национальные особенности

Компания «Юсуф Яр» зарекомендовала себя как профессиональный и ответственный подрядчик, способный реализовывать крупные проекты в области строительства образовательных учреждений.

Сегодня она является ключевым партнером-застройщиком международной фирмы Educational Advisor, для которой выполнила четыре крупных объекта студенческого городка: два общежития для нескольких тысяч студентов и два университетских корпуса. Здесь подрядчик из Кыргызстана впервые столкнулся с задачей адаптировать строительство под культурные и национальные особенности другой страны, в частности Пакистана.

«Нам нужно было решить, как использовать в помещении традиционную печь — тандыр, при этом не нарушая требования пожарной безопасности, действующие в нашей республике. Нашли выход: вынесли газовые баллоны в отдельное помещение и модифицировали конструкцию», — рассказывает Юсуф Яров.

По его словам, этот опыт позволил глубже понять нюансы международного образовательного строительства. Компания стала единственной в регионе, специализирующейся на создании университетских кампусов для иностранных студентов с учетом культурных особенностей разных государств. При этом ее успешная модель работы с заказчиками из разной культурной среды открывает новые возможности для развития отрасли в регионе за счет привлечения дополнительных инвестиций в инфраструктуру.

Фирма продемонстрировала, как инновационные подходы могут радикально трансформировать рынок строительства. Благодаря реализации смелых стратегических решений и внедрению передовых методик она не только значительно оптимизировала энергозатраты на своих объектах, но и способствовала широкому распространению новых технологий в рамках отраслевой экосистемы. Эти достижения, в свою очередь, открыли новые перспективы для других участников рынка и оказали существенное влияние на эволюцию строительной индустрии.  
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/350295/
