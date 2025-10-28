16:52
MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве

Сегодня состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ — MEGA) и Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики. Документ закрепил намерения сторон развивать цифровые сервисы и внедрять инновационные решения в сфере государственных услуг и экологических проектов.

Подписи под меморандумом поставили генеральный директор MEGA Эльнар Субакожоев и первый заместитель министра Болот Джусупбеков.

Сотрудничество охватывает широкий спектр направлений, включая:

  • интеграцию системы формирования QR-кодов (в том числе единого стандарта ELQR);
  • внедрение сервисов министерства в цифровые решения MEGA и дочерней компании «Кыргызмобайлкомпани» (ТМ — MegaPay), в том числе на Государственном портале электронных услуг;
  • интеграцию системы MegaPay в платформу «Единое окно обслуживания» и ведомственные цифровые сервисы;
  • возможность оплаты государственных услуг, таких как путевки, отстрелочные карточки и охотничьи удостоверения, через MegaPay по QR-коду;
  • цифровизацию платежей в рамках национальной программы «Жашыл Мурас»;
  • создание единого биллинг-центра для платежей и развитие систем оплаты на контрольно-пропускных пунктах и объектах министерства.

Также меморандум предусматривает совместную работу по внедрению инновационных услуг, разработке бизнес-планов, реинжинирингу бизнес-процессов и техническому тестированию готовых решений.

«MEGA активно поддерживает цифровую трансформацию государственных сервисов. Наше сотрудничество с министерством направлено на то, чтобы сделать оплату услуг и доступ к ним максимально простыми, прозрачными и удобными для граждан», — отметил генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Эльнар Субакожоев.

Меморандум станет основой для реализации совместных цифровых инициатив, способствующих развитию электронных услуг, повышению эффективности работы государственных структур и продвижению экологических проектов в стране.

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР,  18-0303-КР,  15-1446-КР,  16-0090-КР,  18-0261-КР.
