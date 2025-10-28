MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве

Сегодня состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ — MEGA) и Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики. Документ закрепил намерения сторон развивать цифровые сервисы и внедрять инновационные решения в сфере государственных услуг и экологических проектов.

Подписи под меморандумом поставили генеральный директор MEGA Эльнар Субакожоев и первый заместитель министра Болот Джусупбеков.

Сотрудничество охватывает широкий спектр направлений, включая:

интеграцию системы формирования QR-кодов (в том числе единого стандарта ELQR);

внедрение сервисов министерства в цифровые решения MEGA и дочерней компании «Кыргызмобайлкомпани» (ТМ — MegaPay), в том числе на Государственном портале электронных услуг;

интеграцию системы MegaPay в платформу «Единое окно обслуживания» и ведомственные цифровые сервисы;

возможность оплаты государственных услуг, таких как путевки, отстрелочные карточки и охотничьи удостоверения, через MegaPay по QR-коду;

цифровизацию платежей в рамках национальной программы «Жашыл Мурас»;

создание единого биллинг-центра для платежей и развитие систем оплаты на контрольно-пропускных пунктах и объектах министерства.

Также меморандум предусматривает совместную работу по внедрению инновационных услуг, разработке бизнес-планов, реинжинирингу бизнес-процессов и техническому тестированию готовых решений.

«MEGA активно поддерживает цифровую трансформацию государственных сервисов. Наше сотрудничество с министерством направлено на то, чтобы сделать оплату услуг и доступ к ним максимально простыми, прозрачными и удобными для граждан», — отметил генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Эльнар Субакожоев.

Меморандум станет основой для реализации совместных цифровых инициатив, способствующих развитию электронных услуг, повышению эффективности работы государственных структур и продвижению экологических проектов в стране.

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.