Почему аисты в Кыргызстане годами выбирают «квартиры» на сотовых вышках

Бабушка Салтанат, жительница села Керкидан Ошской области, была женщиной мудрой, но очень тревожной. Когда два года назад рядом с их домом выросла новая высокая сотовая вышка, ее покой испарился.

Слухи ползли быстро: «облучение», «болезни», «радиация». Тревога, которую испытывали Салтанат апа и многие ее соседи, имеет научное название — радиофобия. Это не просто страх, а ипохондрический синдром, при котором человек постоянно боится за свое здоровье из-за электромагнитного излучения (ЭМИ), даже если все медицинские тесты в норме.

Внук Адиль, инженер-связист, пытался успокоить бабушку, объясняя, что радиоволны и радиация — это совершенно разные вещи. «Радиация вредна, она ионизирует, а наши волны — нет. Это как в учебнике физики за 9-й класс, бабушка!» — убеждал он.

Неожиданный аргумент природы

Салтанат апа не верила. Она переживала, пока однажды весной не случилось чудо, которое перевернуло ее отношение к сооружению.

В апреле прошлого года, немного раньше обычного срока, на самой макушке новой вышки появились аисты. Не просто сели, а начали вить огромное гнездо. Птицы провели на вышке около двух-трех месяцев, высиживая яйца, выкормили и воспитали птенцов, а затем покинули «квартиру» до следующего года. Этой весной жители села Керкидан снова увидели аистов на привычном месте.

Этим летом сюда приехал даже популярный блогер Нурсултан Аттокуров поснимать этот случай.

Посмотрите это удивительное видео

Местные жители подтвердили: птицы борются за лучшие места для гнездования, и вот уже второй год подряд эта сотовая вышка становится их домом. Здесь они проводят два-три месяца, высиживают яйца, кормят и взращивают птенцов, ставят на крыло. И так уже не один год.

«Мы теперь, наоборот, всем селом просим инженеров-связистов не мешать птицам и не трогать их!» — говорит Салтанат апа.

Как сообщают технические специалисты О!, они прилагают все усилия, чтобы продолжать так сосуществовать, учитывая, что башни рассчитаны под определенные нагрузки (количество, габариты и вес оборудования, которое может быть смонтировано наверху).

Это стало самым убедительным доказательством того, что базовые станции мирно существуют с природой.

И этот случай далеко не единственный. Такое же гнездо с семьей пернатых обнаружено и в Джалал-Абадской области в селе Хаджир-Абад.

Цифры лучше мнений

Микроволновка vs вышка. Излучение от обычной бытовой микроволновки (120-180 мкВт/см²) в десятки раз выше, чем от базовой станции.

Солнце. По сравнению с излучением вышки загорать на солнце куда опаснее.

К тому же ни одна вышка не начнет свою работу без многоступенчатой проверки: все объекты связи проходят экспертизу департаментом профилактики заболеваний и независимыми лабораториями.

Цена фобии

Салтанат апа успокоилась, но Адиль рассказал ей о другой, реальной опасности — действиях радиофобов.

К сожалению, в Кыргызстане бывают случаи, когда люди, поддавшись страху, нападают на монтажные бригады и ломают дорогостоящее оборудование. В результате таких актов вандализма целые районы могут остаться без связи и доступа к экстренным службам во время чрезвычайных ситуаций.

Сегодня мобильная связь — это не только быстрый интернет, но и возможность вызвать скорую, связаться с родными и получить доступ к информации.

Итог прост: знание технологии и доверие науке — ключ к победе над радиофобией. И, конечно, наблюдение за аистами, которые уже сделали свой выбор.

