KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в Нарыне

KICB внес вклад в размере $500 тысяч в рамках финансирования, предоставленного Организацией Ага Хана по развитию, для поддержки создания первого в Кыргызстане высокотехнологичного горного госпиталя в Нарыне. Он будет специализироваться на диагностике, профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Это новое медицинское учреждение станет жизненно важным центром для жителей высокогорных регионов, где доступ к специализированным кардиологическим услугам ограничен.

Проект реализуется Фондом Ага Хана в Кыргызской Республике в сотрудничестве с Национальным центром кардиологии и терапии и Нарынской областной больницей при поддержке Министерства здравоохранения КР.

Главная цель инициативы — повысить доступность и качество медицинской помощи в регионе, где болезни системы кровообращения остаются основной причиной смертности. Согласно данным Министерства здравоохранения, на их долю приходится около 50 процентов всех летальных исходов в стране.

В рамках проекта в Нарынской областной больнице будет создана современная катетеризационная лаборатория (CathLab) — специализированный центр, оснащенный передовым ангиографическим комплексом, системами мониторинга и визуализации, необходимыми для точной диагностики и малоинвазивных операций на сердце.

Помимо установки оборудования, предусмотрено обучение врачей и медперсонала при участии международных экспертов и добровольцев программы TKN (Time and Knowledge Nazrana) под руководством доктора Насира Джамала, известного интервенционного кардиолога. Также будет внедрена программа сертификации SafeCare, направленная на повышение стандартов качества медицинских услуг — впервые для Кыргызстана.

Проект включает не только технологическую, но и социально-профилактическую составляющую:

  • организацию масштабной информационной кампании по предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний;
  • скрининги и мобильные обследования в отдаленных сообществах;
  • развитие телемедицины и внедрение национального мобильного приложения, которое позволит жителям региона получать консультации и записываться к специалистам онлайн.

По словам директора Национального центра кардиологии и терапии профессора Таланта Сооронбаева, создание высокотехнологичного госпиталя в Нарыне станет «историческим шагом к равному доступу к медицинской помощи для жителей горных регионов».

Участие KICB в этом проекте отражает миссию и видение банка — вносить существенный вклад в процветание Кыргызской Республики с заботой о клиентах, сообществе и окружающей среде.
