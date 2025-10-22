16:20
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Бизнес

Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA

Больше интернета или безлимит на любимые соцсети? С тарифом MIX от государственного оператора связи MEGA тебе не нужно выбирать — можно взять все и сразу!

Главное преимущество тарифа — возможность бесплатно подключать две дополнительные опции каждый месяц, чтобы создать свой идеальный набор услуг.

MEGA предлагает на выбор следующие варианты приятных бонусов:

  • 30 ГБ интернета;
  • безлимит на WhatsApp, Telegram, Instagram;
  • 30 минут на номера других мобильных операторов КР;
  • MegaTV Premium (200 каналов);
  • подписка «Яндекс Плюс» с доступом к «Кинопоиску», «Яндекс Музыке», «Яндекс Книгам», а еще к скидкам до 10 процентов на поездки в тарифах «Комфорт» и выше в «Яндекс Go»;
  • онлайн-кинотеатр «Этномедиа»;
  • онлайн-кинотеатр Start;
  • онлайн-кинотеатр Megogo;
  • онлайн-кинотеатр Wink;
  • «Ночь без границ» — интернет без ограничений ночью.

А теперь про сам тариф. Всего за 540 сомов за четыре недели вы получаете:

• 50 ГБ интернета;
• возможность делиться трафиком (Wi-Fi без ограничений);
• безлимитные звонки и СМС внутри сети MEGA;
• 30 минут на номера других операторов КР;
• 50 ТВ-каналов в сервисе MegaTV.

Подключить тариф легко — наберите *778*540#, в приложении MEGA24, в офисах обслуживания или через контакт-центр.

MIX от MEGA — это тариф, который подстраивается под тебя!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/348110/
просмотров: 91
Версия для печати
Материалы по теме
MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались!
Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе
Подключай eSIM от MEGA и получай 30 ГБ интернета в подарок
«Все кинотеатры + ТВ» от MEGA: фильмы, сериалы и 200+ телеканалов в одном пакете
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
MEGA дарит VIP-номер с любым кодом при подключении тарифа на 6 или 12 месяцев
MEGA и столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг
MEGA поздравила старшее поколение с праздником, подарив заботу и внимание
Популярные новости
В&nbsp;Токмаке построят технопарк. Сначала автозавод и&nbsp;$30 миллионов инвестиций В Токмаке построят технопарк. Сначала автозавод и $30 миллионов инвестиций
Как в&nbsp;России изменятся цены на&nbsp;бензин с&nbsp;ноября Как в России изменятся цены на бензин с ноября
MBANK снизил ставки по&nbsp;онлайн-кредитам для&nbsp;ИП до&nbsp;18&nbsp;процентов MBANK снизил ставки по онлайн-кредитам для ИП до 18 процентов
КНУ и&nbsp;КРСУ подписали соглашения с&nbsp;фондом Central Asia Capital КНУ и КРСУ подписали соглашения с фондом Central Asia Capital
Бизнес
Больше гигабайтов, больше свободы&nbsp;&mdash; тариф MIX от&nbsp;MEGA Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
Бонусы за&nbsp;патент и&nbsp;рефералов в&nbsp;приложении &laquo;Береке&nbsp;2.0&raquo; от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил международную награду WSBI SDG Awards 2025 «Элдик Банк» получил международную награду WSBI SDG Awards 2025
Акция от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии Акция от «Оптима Банка» для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии
22 октября, среда
16:12
Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
15:44
ЕБРР может выделить до $1,5 миллиарда на строительство ГЭС в Кыргызстане
15:23
Верховный суд отказал экс-главе Нацэнергохолдинга КР в пересмотре дела
15:20
Врачей НИИХСиТО обвинили в халатности — умер ребенок
15:04
Туалеты без запретов — в Кыргызстане могут сделать их бесплатными для всех