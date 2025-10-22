Больше интернета или безлимит на любимые соцсети? С тарифом MIX от государственного оператора связи MEGA тебе не нужно выбирать — можно взять все и сразу!

Главное преимущество тарифа — возможность бесплатно подключать две дополнительные опции каждый месяц, чтобы создать свой идеальный набор услуг.

MEGA предлагает на выбор следующие варианты приятных бонусов:

30 ГБ интернета;

безлимит на WhatsApp, Telegram, Instagram;

30 минут на номера других мобильных операторов КР;

MegaTV Premium (200 каналов);

подписка «Яндекс Плюс» с доступом к «Кинопоиску», «Яндекс Музыке», «Яндекс Книгам», а еще к скидкам до 10 процентов на поездки в тарифах «Комфорт» и выше в «Яндекс Go»;

онлайн-кинотеатр «Этномедиа»;

онлайн-кинотеатр Start;

онлайн-кинотеатр Megogo;

онлайн-кинотеатр Wink;

«Ночь без границ» — интернет без ограничений ночью.

А теперь про сам тариф. Всего за 540 сомов за четыре недели вы получаете:

• 50 ГБ интернета;

• возможность делиться трафиком (Wi-Fi без ограничений);

• безлимитные звонки и СМС внутри сети MEGA;

• 30 минут на номера других операторов КР;

• 50 ТВ-каналов в сервисе MegaTV.

Подключить тариф легко — наберите *778*540#, в приложении MEGA24, в офисах обслуживания или через контакт-центр.

MIX от MEGA — это тариф, который подстраивается под тебя!