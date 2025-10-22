Больше интернета или безлимит на любимые соцсети? С тарифом MIX от государственного оператора связи MEGA тебе не нужно выбирать — можно взять все и сразу!
Главное преимущество тарифа — возможность бесплатно подключать две дополнительные опции каждый месяц, чтобы создать свой идеальный набор услуг.
MEGA предлагает на выбор следующие варианты приятных бонусов:
- 30 ГБ интернета;
- безлимит на WhatsApp, Telegram, Instagram;
- 30 минут на номера других мобильных операторов КР;
- MegaTV Premium (200 каналов);
- подписка «Яндекс Плюс» с доступом к «Кинопоиску», «Яндекс Музыке», «Яндекс Книгам», а еще к скидкам до 10 процентов на поездки в тарифах «Комфорт» и выше в «Яндекс Go»;
- онлайн-кинотеатр «Этномедиа»;
- онлайн-кинотеатр Start;
- онлайн-кинотеатр Megogo;
- онлайн-кинотеатр Wink;
- «Ночь без границ» — интернет без ограничений ночью.
А теперь про сам тариф. Всего за 540 сомов за четыре недели вы получаете:
• 50 ГБ интернета;
• возможность делиться трафиком (Wi-Fi без ограничений);
• безлимитные звонки и СМС внутри сети MEGA;
• 30 минут на номера других операторов КР;
• 50 ТВ-каналов в сервисе MegaTV.
Подключить тариф легко — наберите *778*540#, в приложении MEGA24, в офисах обслуживания или через контакт-центр.
MIX от MEGA — это тариф, который подстраивается под тебя!