Бизнес

MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались!

Государственный оператор сотовой связи MEGA предупреждает: в Кыргызстане участились случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками оператора и пытаются выманить у абонентов SMS-коды или личные данные.

Чаще всего используется схема:
«Ваш номер скоро будет заблокирован, продиктуйте код из SMS, чтобы продлить действие договора».

Не верьте! Это уловка. Ваш договор с MEGA бессрочный, и никаких продлений не требуется.

Передача кода из SMS мошенникам может привести к потере доступа к вашему номеру, банковским приложениям и деньгам.

Помните!

  • Никогда не сообщайте коды из SMS.
  • Сотрудники MEGA никогда не запрашивают личные данные по телефону или в мессенджерах.
  • При любых подозрительных звонках сразу завершайте разговор и обращайтесь в службу поддержки MEGA по номеру *500 или через официальные каналы связи.

Берегите свои данные — ваша безопасность начинается с осторожности!
Бизнес
