Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе

Акция продлена! Теперь до 31 декабря 2025 года жители и гости города Манаса могут продолжать ездить на городских автобусах с максимальной выгодой и комфортом.

Оплачивайте проезд через QR-код в приложении MegaPay и получайте кешбэк 100 процентов от стоимости каждой поездки!

Как это работает:

Установите или обновите приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play). Найдите QR-код MegaPay в автобусе. Отсканируйте его и оплатите проезд с баланса телефона. Мгновенно получите всю сумму обратно — в виде бонусов на бонусный счет.

Полученные бонусы можно использовать для оплаты следующих поездок и других услуг в приложении MegaPay!

Важно: бонусы начисляются только при оплате с баланса телефона.

Продление акции — отличная возможность не только сэкономить, но и сделать каждую поездку еще приятнее.

MegaPay — это движение вперед, комфорт и забота о каждом пассажире.

Лиц. НБ КР № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020.