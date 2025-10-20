17:24
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Бизнес

Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе

Акция продлена! Теперь до 31 декабря 2025 года жители и гости города Манаса могут продолжать ездить на городских автобусах с максимальной выгодой и комфортом.

Оплачивайте проезд через QR-код в приложении MegaPay и получайте кешбэк 100 процентов от стоимости каждой поездки!

Как это работает:

  1. Установите или обновите приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play).
  2. Найдите QR-код MegaPay в автобусе.
  3. Отсканируйте его и оплатите проезд с баланса телефона.
  4. Мгновенно получите всю сумму обратно — в виде бонусов на бонусный счет.

Полученные бонусы можно использовать для оплаты следующих поездок и других услуг в приложении MegaPay!

Важно: бонусы начисляются только при оплате с баланса телефона.

Продление акции — отличная возможность не только сэкономить, но и сделать каждую поездку еще приятнее.

MegaPay — это движение вперед, комфорт и забота о каждом пассажире.

Лиц. НБ КР № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/347807/
просмотров: 254
Версия для печати
Материалы по теме
Подключай eSIM от MEGA и получай 30 ГБ интернета в подарок
«Все кинотеатры + ТВ» от MEGA: фильмы, сериалы и 200+ телеканалов в одном пакете
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
MEGA дарит VIP-номер с любым кодом при подключении тарифа на 6 или 12 месяцев
MEGA и столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг
MEGA поздравила старшее поколение с праздником, подарив заботу и внимание
IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств
Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
Популярные новости
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; временно ограничат движение автомобилей В международном аэропорту «Манас» временно ограничат движение автомобилей
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Как номер телефона может стать вашим личным брендом Как номер телефона может стать вашим личным брендом
Бизнес
Кешбэк за&nbsp;каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в&nbsp;Манасе Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе
Как в&nbsp;России изменятся цены на&nbsp;бензин с&nbsp;ноября Как в России изменятся цены на бензин с ноября
В&nbsp;Токмаке построят технопарк. Сначала автозавод и&nbsp;$30 миллионов инвестиций В Токмаке построят технопарк. Сначала автозавод и $30 миллионов инвестиций
Теперь переводы Astrasend в&nbsp;долларах можно получить в&nbsp;&laquo;Оптима Банке&raquo; Теперь переводы Astrasend в долларах можно получить в «Оптима Банке»
20 октября, понедельник
16:58
Мэр Оша исполнил просьбу школьницы: во дворах начались работы по благоустройству Мэр Оша исполнил просьбу школьницы: во дворах начались...
16:57
Власти обсуждают с китайской компанией возможность инвестирования в город Асман
16:37
ГКНБ вернул государству незаконно приватизированные объекты в Каинды
16:29
Ограничения на работу мигрантов в России эксперт назвал бессмысленными
16:23
Россия ужесточает контроль импорта: что изменится для кыргызстанских поставщиков