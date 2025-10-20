Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе

Акция продлена! Теперь до 31 декабря 2025 года жители и гости города Манаса могут продолжать ездить на городских автобусах с максимальной выгодой и комфортом.
Оплачивайте проезд через QR-код в приложении MegaPay и получайте кешбэк 100 процентов от стоимости каждой поездки!
Как это работает:
- Установите или обновите приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play).
- Найдите QR-код MegaPay в автобусе.
- Отсканируйте его и оплатите проезд с баланса телефона.
- Мгновенно получите всю сумму обратно — в виде бонусов на бонусный счет.
Полученные бонусы можно использовать для оплаты следующих поездок и других услуг в приложении MegaPay!
Важно: бонусы начисляются только при оплате с баланса телефона.
Продление акции — отличная возможность не только сэкономить, но и сделать каждую поездку еще приятнее.
MegaPay — это движение вперед, комфорт и забота о каждом пассажире.
Лиц. НБ КР № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020.