Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься

Телефонное мошенничество переживает новый всплеск в Кыргызстане — злоумышленники действуют все изобретательнее, а их звонки и сообщения ежедневно получают сотни абонентов. Они говорят убедительно, используют служебные термины и даже представляются сотрудниками мобильных операторов или госорганов.

Чтобы не попасться на их уловки, важно знать популярные схемы и главное правило: никому и никогда не сообщайте коды из SMS.

1. «Продлите срок действия вашей SIM-карты»

Самая частая схема последнего времени. Абоненту звонят якобы из О! и предупреждают: «срок действия вашего номера подходит к концу». Просят продиктовать код из SMS, чтобы продлить договор. На самом деле цель одна — получить доступ к вашему номеру, банковским приложениям и электронным кошелькам.

Важно знать: договор на услуги связи бессрочный, ничего продлевать не нужно. Обновить данные можно только лично — в приложении «Мой О!» или в офисах O!Store.

2. Взлом WhatsApp и «сообщения от друзей»

Мошенники получают доступ к чужому аккаунту WhatsApp, после чего пишут вашим близким с просьбой одолжить деньги или пишут сообщения, в которых рассылают сомнительные ссылки под видом голосования «за ребенка в конкурсе детских рисунков». Нажав на них, пользователи теряют доступ к аккаунту. Пароли простые, двухфакторная защита отключена — и вот уже злоумышленники действуют от имени ваших друзей.

Как защититься:

никогда не пересылайте коды из SMS;

не нажимайте на сомнительные ссылки;

включите двухфакторную аутентификацию (Настройки → Аккаунт → Двухшаговая проверка);

если вам пишет «друг» с просьбой занять — перезвоните лично и уточните детали.

3. Фейковые продавцы и «скидки 70 процентов»

Интернет заполнили поддельные страницы популярных брендов, иногда даже с синей галочкой. Фото настоящие, товары заманчивые, но деньги уходят мошенникам.

Как распознать подделку:

проверяйте адрес сайта;

не переводите деньги напрямую, используйте только защищенные площадки;

если продавец торопит, это почти наверняка ловушка.

4. «Звонят из МВД, Минфина или НБ КР»

Самая пугающая схема: вам сообщают, что «на вас оформлен кредит» или «идет проверка счета». Чтобы спасти деньги, просят перевести средства на «безопасный счет».

Ни один госорган никогда не звонит гражданам с такими просьбами. Завершите разговор и перезвоните в официальный колл-центр ведомства.

Что делать, если вы поняли, что попались Срочно заблокируйте банковские карты. Сообщите оператору связи и вашему банку. Смените пароли.

Главное — предупредить тех, кто особенно уязвим: родителей, бабушек, дедушек. Расскажите им, как действуют мошенники, и как легко можно защититься.

Проверяйте любую информацию, не верьте звонкам «из служб» и помните: безопасность ваших данных — в ваших руках.

Абоненты О! могут сообщать о любых подозрительных случаях в Службу поддержки О! по номеру 707 или через официальные каналы компании. Написать можно круглосуточно в WhatsApp: https://wa.me/996705700700 или в Telegram: @o_mobile_operator_bot, в онлайн-чате на сайте o.kg, а также в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, Theads, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter.

