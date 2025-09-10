Впервые в Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в MBANK

Теперь оформить страховой полис КАСКО можно всего в несколько кликов прямо с вашего смартфона. MBANK запустил первый в Кыргызстане сервис цифрового КАСКО, который полностью защищает ваш автомобиль и доступен в любое время суток.
Что такое КАСКО?
КАСКО — комплексное страхование автомобиля, которое покрывает ущерб самому транспортному средству. В отличие от ОСАГО, где страхуется ответственность перед другими участниками дорожного движения, КАСКО защищает именно вашу машину.
Полис покрывает такие риски, как:
- ДТП;
- угон, порча и повреждение посторонними лицами;
- стихийные бедствия (град, ураганы, наводнения и другое);
- падение предметов и другие непредвиденные ситуации.
Почему это актуально сегодня
Дорожная обстановка становится все сложнее: пробки и аварии стали ежедневной реальностью, а случаи возгорания автомобилей из-за газовых баллонов участились. В таких условиях КАСКО — это реальная необходимость.
Преимущества КАСКО онлайн в MBANK
- Мгновенное оформление. Достаточно нескольких кликов в приложении.
- Цифровой полис с QR-кодом. Документ всегда под рукой в смартфоне.
- Прозрачные условия. Все доступно и понятно в приложении.
- Уведомления и контроль. Сервис напомнит о важном и подскажет, что делать при страховом случае.
- 24/7 доступ. Полис можно оформить где угодно и когда угодно.
Для оформления не требуется даже посещение офиса или осмотр авто — достаточно сфотографировать автомобиль.
Как оформить КАСКО?
-
Открываете приложение MBANK.
-
Переходите во вкладку «Сервисы» и выбираете «Мой авто» — «КАСКО».
-
Выбираете «Оформить страховку» и авто, которое хотите застраховать.
-
Заполняете данные и выбираете страховую компанию.
-
Делаете фото автомобиля по инструкции в приложении.
-
Совершаете оплату.
Готово!
Что делать при страховом случае
При ДТП или другом происшествии достаточно связаться с аварийным комиссаром по номеру, указанному в MBANK, вызвать ГУОБДД для протокола и следовать инструкциям.
КАСКО онлайн —это безопасность автомобиля и уверенность на дороге в любых условиях. Оформите КАСКО в MBANK уже сегодня и будьте спокойны за свой автомобиль завтра!
MBANK — первый цифровой!
Лицензия № 014/1 НБ КР.