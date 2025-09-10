Впервые в Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в MBANK

Теперь оформить страховой полис КАСКО можно всего в несколько кликов прямо с вашего смартфона. MBANK запустил первый в Кыргызстане сервис цифрового КАСКО, который полностью защищает ваш автомобиль и доступен в любое время суток.

Что такое КАСКО?

КАСКО — комплексное страхование автомобиля, которое покрывает ущерб самому транспортному средству. В отличие от ОСАГО, где страхуется ответственность перед другими участниками дорожного движения, КАСКО защищает именно вашу машину.

Полис покрывает такие риски, как:

ДТП;

угон, порча и повреждение посторонними лицами;

стихийные бедствия (град, ураганы, наводнения и другое);

падение предметов и другие непредвиденные ситуации.

Почему это актуально сегодня

Дорожная обстановка становится все сложнее: пробки и аварии стали ежедневной реальностью, а случаи возгорания автомобилей из-за газовых баллонов участились. В таких условиях КАСКО — это реальная необходимость.

Преимущества КАСКО онлайн в MBANK

Мгновенное оформление. Достаточно нескольких кликов в приложении.

Цифровой полис с QR-кодом. Документ всегда под рукой в смартфоне.

Прозрачные условия. Все доступно и понятно в приложении.

Уведомления и контроль. Сервис напомнит о важном и подскажет, что делать при страховом случае.

24/7 доступ. Полис можно оформить где угодно и когда угодно.

Для оформления не требуется даже посещение офиса или осмотр авто — достаточно сфотографировать автомобиль.

Как оформить КАСКО?

Открываете приложение MBANK. Переходите во вкладку «Сервисы» и выбираете «Мой авто» — «КАСКО». Выбираете «Оформить страховку» и авто, которое хотите застраховать. Заполняете данные и выбираете страховую компанию. Делаете фото автомобиля по инструкции в приложении. Совершаете оплату.

Готово!

Что делать при страховом случае

При ДТП или другом происшествии достаточно связаться с аварийным комиссаром по номеру, указанному в MBANK, вызвать ГУОБДД для протокола и следовать инструкциям.

КАСКО онлайн —это безопасность автомобиля и уверенность на дороге в любых условиях. Оформите КАСКО в MBANK уже сегодня и будьте спокойны за свой автомобиль завтра!

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014/1 НБ КР.