Бизнес

Впервые в Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в MBANK

Теперь оформить страховой полис КАСКО можно всего в несколько кликов прямо с вашего смартфона. MBANK запустил первый в Кыргызстане сервис цифрового КАСКО, который полностью защищает ваш автомобиль и доступен в любое время суток.

Что такое КАСКО?

КАСКО — комплексное страхование автомобиля, которое покрывает ущерб самому транспортному средству. В отличие от ОСАГО, где страхуется ответственность перед другими участниками дорожного движения, КАСКО защищает именно вашу машину.

Полис покрывает такие риски, как:

  • ДТП;
  • угон, порча и повреждение посторонними лицами;
  • стихийные бедствия (град, ураганы, наводнения и другое);
  • падение предметов и другие непредвиденные ситуации.

Почему это актуально сегодня

Дорожная обстановка становится все сложнее: пробки и аварии стали ежедневной реальностью, а случаи возгорания автомобилей из-за газовых баллонов участились. В таких условиях КАСКО — это реальная необходимость.

Преимущества КАСКО онлайн в MBANK

  • Мгновенное оформление. Достаточно нескольких кликов в приложении.
  • Цифровой полис с QR-кодом. Документ всегда под рукой в смартфоне.
  • Прозрачные условия. Все доступно и понятно в приложении.
  • Уведомления и контроль. Сервис напомнит о важном и подскажет, что делать при страховом случае.
  • 24/7 доступ. Полис можно оформить где угодно и когда угодно.

Для оформления не требуется даже посещение офиса или осмотр авто — достаточно сфотографировать автомобиль.

Как оформить КАСКО?

  1. Открываете приложение MBANK.

  2. Переходите во вкладку «Сервисы» и выбираете «Мой авто» — «КАСКО».

  3. Выбираете «Оформить страховку» и авто, которое хотите застраховать.

  4. Заполняете данные и выбираете страховую компанию.

  5. Делаете фото автомобиля по инструкции в приложении.

  6. Совершаете оплату.

Готово!

Что делать при страховом случае

При ДТП или другом происшествии достаточно связаться с аварийным комиссаром по номеру, указанному в MBANK, вызвать ГУОБДД для протокола и следовать инструкциям.

КАСКО онлайн —это безопасность автомобиля и уверенность на дороге в любых условиях. Оформите КАСКО в MBANK уже сегодня и будьте спокойны за свой автомобиль завтра!

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014/1 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/343008/
