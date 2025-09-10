Впервые в ЦА «Элдик Банк» запустил китайскую систему платежей CIPS

«Элдик Банк» стал первым в Центральной Азии, запустившим китайскую трансграничную межбанковскую платежную систему CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) в качестве прямого участника.

Этот стратегический шаг открывает новые возможности кыргызстанцам осуществлять прямые и мгновенные расчеты в юанях с китайскими контрагентами и другими странами — участницами системы, открывая новые возможности для бизнеса и укрепляя экономические связи между Кыргызстаном и Китаем.

Система CIPS обеспечивает не только более быстрые и прозрачные транзакции по сравнению с традиционными способами трансграничных расчетов, минуя цепочку посредников и снижая издержки, но и осуществляет прямой клиринг в юанях. Это позволяет участникам системы проводить расчеты напрямую через центральную инфраструктуру CIPS, повышая надежность, скорость и эффективность расчетов на глобальном уровне.

Значимые преимущества: проведение трансграничных расчетов в режиме реального времени, значительное снижение/обнуление издержек, повышение прозрачности и расширение инструментов для бизнеса на китайском рынке.

Председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев отметил: «Запуск CIPS в «Элдик Банке» — это часть нашей стратегии по развитию инновационных решений для клиентов и содействию международному сотрудничеству. Прямые расчеты в юанях значительно упростят финансовые операции, повысят конкурентоспособность наших клиентов и внесут вклад в укрепление двусторонних экономических связей между Кыргызстаном и Китаем».

«Элдик Банк» остается надежным партнером для бизнеса, внедряя современные технологии и предлагая эффективные финансовые решения, соответствующие потребностям динамично развивающейся экономики.

В дальнейшем «Элдик Банк» планирует предоставлять услугу подключения к системе CIPS в качестве косвенного участника для всех банков региона.

