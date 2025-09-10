15:27
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Бизнес

Впервые в ЦА «Элдик Банк» запустил китайскую систему платежей CIPS

«Элдик Банк» стал первым в Центральной Азии, запустившим китайскую трансграничную межбанковскую платежную систему CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) в качестве прямого участника.

Этот стратегический шаг открывает новые возможности кыргызстанцам осуществлять прямые и мгновенные расчеты в юанях с китайскими контрагентами и другими странами — участницами системы, открывая новые возможности для бизнеса и укрепляя экономические связи между Кыргызстаном и Китаем.

Система CIPS обеспечивает не только более быстрые и прозрачные транзакции по сравнению с традиционными способами трансграничных расчетов, минуя цепочку посредников и снижая издержки, но и осуществляет прямой клиринг в юанях. Это позволяет участникам системы проводить расчеты напрямую через центральную инфраструктуру CIPS, повышая надежность, скорость и эффективность расчетов на глобальном уровне.

Значимые преимущества: проведение трансграничных расчетов в режиме реального времени, значительное снижение/обнуление издержек, повышение прозрачности и расширение инструментов для бизнеса на китайском рынке.

Председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев отметил: «Запуск CIPS в «Элдик Банке» — это часть нашей стратегии по развитию инновационных решений для клиентов и содействию международному сотрудничеству. Прямые расчеты в юанях значительно упростят финансовые операции, повысят конкурентоспособность наших клиентов и внесут вклад в укрепление двусторонних экономических связей между Кыргызстаном и Китаем».

«Элдик Банк» остается надежным партнером для бизнеса, внедряя современные технологии и предлагая эффективные финансовые решения, соответствующие потребностям динамично развивающейся экономики.

В дальнейшем «Элдик Банк» планирует предоставлять услугу подключения к системе CIPS в качестве косвенного участника для всех банков региона.

Лицензия НБ КР № 033, 033/1.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/342978/
просмотров: 301
Версия для печати
Материалы по теме
Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров Глобального договора ООН в ЦА
«Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings
«Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
«Элдик Банк»: новый этап в развитии цифровой экономики страны
Развитие племенного скотоводства под 3 процента от «Элдик Банка»
В Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор
ОАО «Элдик Банк» купило компанию «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан)
Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
Новый Chevrolet Onix — теперь с кешбэком за пять месяцев
«Элдик Банк» запускает первую в КР банковскую лизинговую компанию «Элдик Лизинг»
Популярные новости
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma В Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma
Бизнес
Впервые в&nbsp;ЦА&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил китайскую систему платежей CIPS Впервые в ЦА «Элдик Банк» запустил китайскую систему платежей CIPS
Онлайн-регистрация IMEI-кодов от&nbsp;КМРЦ: надежно и&nbsp;доступно для всех Онлайн-регистрация IMEI-кодов от КМРЦ: надежно и доступно для всех
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma В Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
10 сентября, среда
15:03
Впервые в ЦА «Элдик Банк» запустил китайскую систему платежей CIPS Впервые в ЦА «Элдик Банк» запустил китайскую систему пл...
14:51
В Чуйской области зафиксирован факт незаконной добычи козерога
14:46
Япония помогла. Десять организаций здравоохранения получили медоборудование
14:41
В парке имени Ататюрка в Бишкеке готовят пруд, иппотерапию и новые деревья
14:34
В Кыргызстане запустили электронную очередь на границе с Узбекистаном