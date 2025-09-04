Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за каждый заказ в «Яндекс Еда» от BAKAI

Теперь ваши любимые блюда становятся еще вкуснее и выгоднее. С 1 сентября по 30 ноября 2025 года держатели карт Visa от BAKAI смогут получать повышенный кешбэк 10 процентов реальными деньгами при оплате заказов через сервис «Яндекс Еда».

Что получает клиент?

Каждый заказ в «Яндекс Еда», оплаченный картой Visa от BAKAI, возвращает 10 процентов реальными деньгами. Это не бонусы и не баллы — только живые деньги, которые доступны для вас в любое время.

Как воспользоваться акцией?

Получите карту Visa от BAKAI — оформить ее можно в любом отделении банка, в торговых точках или у промоутеров по всей стране. Сделайте заказ через приложение «Яндекс.Gо»:

выберите раздел «Еда»;

добавьте блюда в корзину;

оплатите заказ картой Visa от BAKAI.

Получайте кешбэк 10 процентов реальными деньгами на карту. Начисленный кешбэк отражается в мобильном банке BakAi.

Сроки акции

С 01.09.2025 по 30.11.2025 во всех городах, где доступен сервис «Яндекс Еда».

Полные условия акции опубликованы на официальном сайте BAKAI.

BAKAI — для того, что действительно важно.

*Начисленный кешбэк за текущий месяц зачисляется в последний рабочий день месяца.



