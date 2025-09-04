10:47
USD 87.44
EUR 101.92
RUB 1.08
Бизнес

Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за каждый заказ в «Яндекс Еда» от BAKAI

Теперь ваши любимые блюда становятся еще вкуснее и выгоднее. С 1 сентября по 30 ноября 2025 года держатели карт Visa от BAKAI смогут получать повышенный кешбэк 10 процентов реальными деньгами при оплате заказов через сервис «Яндекс Еда».

Что получает клиент?

Каждый заказ в «Яндекс Еда», оплаченный картой Visa от BAKAI, возвращает 10 процентов реальными деньгами. Это не бонусы и не баллы — только живые деньги, которые доступны для вас в любое время.

Как воспользоваться акцией?

  1. Получите карту Visa от BAKAI — оформить ее можно в любом отделении банка, в торговых точках или у промоутеров по всей стране.

  2. Сделайте заказ через приложение «Яндекс.Gо»:

  • выберите раздел «Еда»;

  • добавьте блюда в корзину;

  • оплатите заказ картой Visa от BAKAI.

  1. Получайте кешбэк 10 процентов реальными деньгами на карту.

  2. Начисленный кешбэк отражается в мобильном банке BakAi.

Сроки акции

С 01.09.2025 по 30.11.2025 во всех городах, где доступен сервис «Яндекс Еда».

Полные условия акции опубликованы на официальном сайте BAKAI.

BAKAI — для того, что действительно важно.

*Начисленный кешбэк за текущий месяц зачисляется в последний рабочий день месяца.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/342164/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров
Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
Как устойчивое развитие сделало «Бакай Банк» одним из лидеров по ESG в ЦА
Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Оформите ОСАГО и выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и автодетейлинг
Реальными деньгами — 5 процентов кешбэк на все с Bakai Bank
Bakai Bank стал официальным банком UFC в СНГ
Bakai Bank не остался в стороне и поддержал Tuu Media. Будет новый концерт
BAKAI BANK GREEN отметил два года и запустил бизнес-зону с полным спектром услуг
Оплачивайте налоги легко в приложении Bakai Business
Популярные новости
MBANK поздравляет с&nbsp;Днем знаний: 200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэки на&nbsp;MJunior MBANK поздравляет с Днем знаний: 200 сомов в подарок и кешбэки на MJunior
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;каждый заказ в&nbsp;&laquo;Яндекс Еда&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за каждый заказ в «Яндекс Еда» от BAKAI
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: связь для тех, кто служит народу Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: связь для тех, кто служит народу
Андреа Бочелли грандиозно выступил в&nbsp;сердце Самарканда Андреа Бочелли грандиозно выступил в сердце Самарканда
Осторожно: мошенники выдают себя за&nbsp;сотрудников&nbsp;О! и&nbsp;выманивают SMS-коды Осторожно: мошенники выдают себя за сотрудников О! и выманивают SMS-коды
4 сентября, четверг
10:37
В Союзе строителей Кыргызстана сменился руководитель В Союзе строителей Кыргызстана сменился руководитель
10:31
Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за каждый заказ в «Яндекс Еда» от BAKAI
10:12
В Чолпон-Ате сегодня стартует III Тюркская универсиада
10:00
Саммит ШОС: вызов Западу, амбиции, далеко идущие планы
09:55
Гуманитарный груз из Южной Кореи прибыл в НЦОМиД — для теплых полов