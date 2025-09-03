14:44
USD 87.38
EUR 101.75
RUB 1.08
Бизнес

Футбол в Бишкеке! Поддержи сборную на Кубке Азии U-23 с MEGA и MegaTV

С 3 по 9 сентября Бишкек станет центром большого футбола — на центральном стадионе имени Долона Омурзакова пройдут отборочные матчи Кубка Азии 2026 года среди олимпийских сборных U-23.

В группе E за путевку в финальный этап сразятся команды Кыргызстана, Узбекистана, Палестины и Шри-Ланки. Болельщиков ждут не только захватывающие матчи, но и яркая шоу-программа: концерты, развлечения и атмосфера настоящего спортивного праздника.

Календарь матчей:

  • 3 сентября
    16.00. Узбекистан — Шри-Ланка.
    20.00. Палестина — Кыргызстан.

  • 6 сентября
    16.00. Шри-Ланка — Палестина.
    20.00. Кыргызстан — Узбекистан.

  • 9 сентября
    16.00. Узбекистан — Палестина.
    20.00. Кыргызстан — Шри-Ланка.

Подарок от MEGA для болельщиков на трибунах!
На стадионе работает бесплатный Wi-Fi от государственного оператора. Все просто:

  1. Выберите сеть MEGA_WiFi.

  2. Введите номер MEGA.

  3. Получите SMS-код и авторизуйтесь.

  4. Пользуйтесь безлимитным интернетом и делитесь эмоциями прямо с матча!

А для тех, кто не сможет прийти на стадион, вся энергия футбола доступна онлайн. Смотрите прямые эфиры матчей в приложении MegaTV — на телефоне, планшете, ноутбуке или Smart TV.

Скачивайте MegaTV в App Store или Google Play и будьте в игре вместе с национальной сборной!
Абоненты тарифов «Элдики + MegaTV» смотрят трансляции бесплатно, без списания трафика.

Футбол, драйв и цифровые сервисы MEGA — все, чтобы поддержать наших и разделить эмоции победы!

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью и болей за НАШИХ!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/342062/
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф «Мамлекеттик»
Красивый номер со скидкой в честь Дня независимости Кыргызстана
Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
MegaPay: оплата детсадов в пару кликов без комиссии и очередей
MEGA открыла новые центры обслуживания в регионах Кыргызстана
Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
Регистрация телефонов по IMEI-кодам доверена государственной компании
Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
Оставайтесь на связи за границей с выгодным роумингом от MEGA
Популярные новости
MBANK поздравляет с&nbsp;Днем знаний: 200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэки на&nbsp;MJunior MBANK поздравляет с Днем знаний: 200 сомов в подарок и кешбэки на MJunior
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
Бизнес
Футбол в&nbsp;Бишкеке! Поддержи сборную на&nbsp;Кубке Азии U-23&nbsp;с MEGA и&nbsp;MegaTV Футбол в Бишкеке! Поддержи сборную на Кубке Азии U-23 с MEGA и MegaTV
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил китайскую систему платежей CIPS «Элдик Банк» запустил китайскую систему платежей CIPS
Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
3 сентября, среда
14:38
НЦПП ликвидировать не будут. Закон об омбудсмене отправили в корзину НЦПП ликвидировать не будут. Закон об омбудсмене отправ...
14:30
Футбол в Бишкеке! Поддержи сборную на Кубке Азии U-23 с MEGA и MegaTV
14:10
«Элдик Банк» запустил китайскую систему платежей CIPS
14:09
Запрет России на экспорт ГСМ не затрагивает страны ЕАЭС, включая Кыргызстан
14:00
«Шайтан приказал»: как суеверия используются для оправдания насилия