Футбол в Бишкеке! Поддержи сборную на Кубке Азии U-23 с MEGA и MegaTV

С 3 по 9 сентября Бишкек станет центром большого футбола — на центральном стадионе имени Долона Омурзакова пройдут отборочные матчи Кубка Азии 2026 года среди олимпийских сборных U-23.

В группе E за путевку в финальный этап сразятся команды Кыргызстана, Узбекистана, Палестины и Шри-Ланки. Болельщиков ждут не только захватывающие матчи, но и яркая шоу-программа: концерты, развлечения и атмосфера настоящего спортивного праздника.

Календарь матчей:

3 сентября

16.00. Узбекистан — Шри-Ланка.

20.00. Палестина — Кыргызстан.

6 сентября

16.00. Шри-Ланка — Палестина.

20.00. Кыргызстан — Узбекистан.

9 сентября

16.00. Узбекистан — Палестина.

20.00. Кыргызстан — Шри-Ланка.

Подарок от MEGA для болельщиков на трибунах!

На стадионе работает бесплатный Wi-Fi от государственного оператора. Все просто:

Выберите сеть MEGA_WiFi. Введите номер MEGA. Получите SMS-код и авторизуйтесь. Пользуйтесь безлимитным интернетом и делитесь эмоциями прямо с матча!

А для тех, кто не сможет прийти на стадион, вся энергия футбола доступна онлайн. Смотрите прямые эфиры матчей в приложении MegaTV — на телефоне, планшете, ноутбуке или Smart TV.

Скачивайте MegaTV в App Store или Google Play и будьте в игре вместе с национальной сборной!

Абоненты тарифов «Элдики + MegaTV» смотрят трансляции бесплатно, без списания трафика.

Футбол, драйв и цифровые сервисы MEGA — все, чтобы поддержать наших и разделить эмоции победы!

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью и болей за НАШИХ!

