Футбол в Бишкеке! Поддержи сборную на Кубке Азии U-23 с MEGA и MegaTV

С 3 по 9 сентября Бишкек станет центром большого футбола — на центральном стадионе имени Долона Омурзакова пройдут отборочные матчи Кубка Азии 2026 года среди олимпийских сборных U-23.
В группе E за путевку в финальный этап сразятся команды Кыргызстана, Узбекистана, Палестины и Шри-Ланки. Болельщиков ждут не только захватывающие матчи, но и яркая шоу-программа: концерты, развлечения и атмосфера настоящего спортивного праздника.
Календарь матчей:
-
3 сентября
16.00. Узбекистан — Шри-Ланка.
20.00. Палестина — Кыргызстан.
-
6 сентября
16.00. Шри-Ланка — Палестина.
20.00. Кыргызстан — Узбекистан.
-
9 сентября
16.00. Узбекистан — Палестина.
20.00. Кыргызстан — Шри-Ланка.
Подарок от MEGA для болельщиков на трибунах!
На стадионе работает бесплатный Wi-Fi от государственного оператора. Все просто:
-
Выберите сеть MEGA_WiFi.
-
Введите номер MEGA.
-
Получите SMS-код и авторизуйтесь.
-
Пользуйтесь безлимитным интернетом и делитесь эмоциями прямо с матча!
А для тех, кто не сможет прийти на стадион, вся энергия футбола доступна онлайн. Смотрите прямые эфиры матчей в приложении MegaTV — на телефоне, планшете, ноутбуке или Smart TV.
Скачивайте MegaTV в App Store или Google Play и будьте в игре вместе с национальной сборной!
Абоненты тарифов «Элдики + MegaTV» смотрят трансляции бесплатно, без списания трафика.
Футбол, драйв и цифровые сервисы MEGA — все, чтобы поддержать наших и разделить эмоции победы!
MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью и болей за НАШИХ!
