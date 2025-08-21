09:12
Бизнес

«Капитал Банк»: надежность, стабильность и государственная поддержка

ОАО «Капитал Банк»» подтверждает статус одного из наиболее надежных и устойчивых банков Кыргызстана, продолжая выполнять все обязательства перед своими клиентами, вкладчиками и партнерами в полном объеме.

Ключевым акционером банка является Министерство финансов Кыргызской Республики, что обеспечивает максимальную прозрачность и подтверждает особый уровень доверия государства к деятельности банка. «Капитал Банк» неразрывно связан с государственными институтами и по праву занимает важное место в финансовой системе страны.

Надежность и доверие

  • Все обязательства перед клиентами и вкладчиками исполняются в срок и в полном объеме.

  • Финансовая устойчивость подтверждается результатами деятельности и государственной поддержкой.

  • Банк последовательно укрепляет позиции на рынке, развивая современные цифровые сервисы и расширяя региональную сеть обслуживания.

Разъяснение позиции

В последние недели в публичном пространстве звучали неподтвержденные предположения о возможной причастности «Капитал Банк»а к операциям, связанным с обходом санкций. Официально заявляем: «Капитал Банк» не имеет и не может иметь никакого отношения к подобным практикам. Деятельность банка строго соответствует законодательству Кыргызской Республики, а также международным требованиям финансового регулирования и комплаенса.

«Капитал Банк» — это доверие, государственная гарантия и уверенность в завтрашнем дне. Мы и впредь будем оставаться опорой для клиентов, бизнеса и всей экономики Кыргызстана, предоставляя прозрачные и выгодные финансовые решения.

 

Лицензия НБКР №030.
