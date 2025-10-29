16:01
«Капитал Банк» снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и сельского хозяйства

В «Капитал Банке» стартовала масштабная акция по кредитам, которая поможет каждому воплотить свои мечты — купить жилье, развить бизнес или инвестировать в урожай будущего. Теперь кредиты доступны с низкими ставками, гибкими сроками и простыми условиями оформления.

Мечтаете о собственном доме? Теперь это реально!

«Капитал Банк» предлагает ипотеку под сниженные проценты — от 16 процентов годовых* и до семи лет. Минимум документов, максимум возможностей — просто выберите дом, а остальное банк возьмет на себя. Не ждите лучшего момента — он уже настал. Ваш дом мечты может стать реальностью уже сегодня.

Развивайте бизнес. С «Капитал Банком» все возможно!

Специально для предпринимателей действуют кредиты от 17 процентов годовых**. Удобные условия, индивидуальный подход и поддержка на каждом этапе — от старта до масштабирования. Вложитесь в развитие, новые направления и уверенный рост. «Капитал Банк» — когда бизнесу нужны крылья!

Работаете в сельском хозяйстве? Теперь проценты снижены и для вас!

Специальное кредитование от 17 процентов годовых** до пяти лет — отличная возможность инвестировать в технику, посев, переработку и будущее вашего хозяйства. «Капитал Банк» верит в труд аграриев и поддерживает тех, кто выращивает будущее своей страны.

Срок акции — с 22 сентября до 31 декабря 2025 года. Не упустите возможность воспользоваться выгодными условиями и начать новую главу в своей жизни, будь то собственный дом, успешный бизнес или урожайный сезон.

Отделение ОАО «Капитал Банк» в Оше работает в режиме 24/7 по адресу: проспект Масалиева, 50г. Отделение осуществляет обслуживание клиентов в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни.

Контакт-центр банка: 8989. WhatsApp: +996 222 34 30 30 — для получения консультаций и уточнения условий кредитования. Подробная информация о продуктах и услугах доступна на официальном сайте www.capitalbank.kg.

*Эффективная процентная ставка — от 17,22 процента.
**Эффективная процентная ставка — от 18,38 процента.

Лицензия НБ КР № 030.
