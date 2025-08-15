15:53
Бизнес

Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor

Лето тает, как мороженое на солнце — и акция в O!Store на смартфоны HONOR вот-вот завершится, но вы еще успеваете!

И это отличный повод подготовить вашего школьника или студента к новому учебному году или просто обновить свое устройство.

Супервыгода на смартфоны Honor! У вас всего пару недель, чтобы урвать свой Honor X5b, X6b, X7c, X8c или X9c.

Берите любую модель — и получайте 1 тысячу 500 сомов кешбэка на связь и интернет от О!.

Плюс ко всему получаете еще стильный подарок от бренда: чайник или термос на выбор, а к некоторым смартфонам — крутой рюкзак.

Смартфоны Honor радуют большим экраном, стабильной работой и прочной сборкой. Отдельного респекта заслуживает батарея Honor, ее емкость впечатляет — от 5 тысяч до 6 тысяч 600 мАч. Такой запас энергии легко выдержит любой фестиваль, сотни сторис и пару затянувшихся вечеринок, а в поездках избавит от постоянной охоты за розеткой и тяжести пауэрбанков.

Все смартфоны в O!Store имеют официальную IMEI-регистрацию, что гарантирует их стабильную работу в сетях Кыргызстана. Покупку можно оформить в рассрочку до 12 месяцев без переплат. Закажите новый смартфон прямо сейчас в приложении «Мой О!» с бесплатной доставкой по Бишкеку или приходите в любой O!Store.

31 августа — последний день акции. Потом останется только смотреть на друзей со смартфонами Honor и завидовать. Действуйте!

***

Количество устройств ограничено. Кешбэк можно потратить только на услуги связи О!. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее: o.kg.

Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», которое может отказать в его предоставлении. ОАО «О!Банк». Лиц. НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее на сайте obank.kg.
https://24.kg/biznes_info/339793/
просмотров: 139
