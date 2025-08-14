Теперь не нужно ждать зарплату или копить деньги — на O!Market можно купить товары в рассрочку без переплат и комиссий.
Оформить рассрочку легко — прямо в супераппе «Мой О!». В ассортименте все необходимое: бытовая техника, смартфоны, электроника высокого качества и по доступным ценам.
Почему удобно покупать на O!Market:
- Все онлайн — оформляйте в супераппе «Мой О!».
- Покупки от 5 тысяч до 200 тысяч сомов без первоначального взноса.
- Оплачивайте частями от 3 до 12 месяцев без переплат и комиссий.
- Бесплатная доставка по Бишкеку.
Оформить покупку очень легко:
- Откройте «Мой О!» и зайдите в O!Market.
- Выберите товар, условия и доставку.
- Подтвердите личность и подпишите документы онлайн.
- Получите заказ.
Покупайте сейчас, пользуйтесь сразу и оплачивайте постепенно — просто и выгодно.
O!Market делает покупки удобными и доступными для каждого.
Скачайте или обновите суперапп «Мой О!» в App Store или Google Play.
Банковский продукт предоставляется ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее: obank.kg, актуальные условия в «Мой О!».