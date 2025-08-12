MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле

Это лето на побережье Иссык-Куля прошло под ритмы Hawaii Party от государственного оператора сотовой связи MEGA. Каждые выходные на протяжении всего сезона пляжи «Радуги», Чолпон-Аты, Бостери и Балыкчи превращались в яркую фестивальную площадку.

Гости танцевали под зажигательные треки, участвовали в конкурсах, получали подарки, а пенные вечеринки прямо у воды становились кульминацией дня. Солнечная погода, теплые волны, смех, музыка и яркие костюмы создавали атмосферу беззаботного праздника, а закаты над озером делали каждое мероприятие по-настоящему волшебным.









Главным украшением этих встреч были сами люди — их улыбки, дружеское общение и радость момента. MEGA в очередной раз показала, что остается не просто оператором связи, но и частью теплых воспоминаний своих абонентов.

Hawaii Party этого лета подарила сотни счастливых мгновений и стала событием, которое будет согревать участников до следующего сезона.

MEGA — выбирая лучшее!

