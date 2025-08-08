Собери свое летнее комбо с О!

Что может быть вкуснее фруктов жарким летом? Только тариф, который на 100 процентов соответствует вашему вкусу. В «Переходи на О! Комбо» вы получаете базовый пакет связи и интернета + 2 бесплатные комбо-опции на выбор — как спелые фрукты на десерт. Соберите свое идеальное фруктовое комбо — подключите тариф в приложении «Мой О!», выберите нужные опции и меняйте их под свое настроение.

Что в базовом пакете

Огромный пакет интернета вплоть до безлимита.

Бесплатные разговоры и SMS в сети О!

ТОП 40 ТВ-каналов в приложении O!TV.

Пакеты бесплатных минут на другие мобильные сети Кыргызстана.

Бесплатные комбо-опции на выбор

Дополнительные +40 ГБ — для тех, кто не может насытиться интернетом.

Бесплатная раздача Wi‑Fi — делитесь с близкими, не жалея.

O!TV и более 200 ТВ-каналов — море развлечений.

«Яндекс Плюс» — музыка, фильмы, книги и скидки на поездки в такси.

Etnomedia — кыргызское кино, сериалы и мультфильмы.

Premier — сериалы и блокбастеры со всего мира.

Start — популярные российские фильмы, сериалы, мультфильмы.

Wink — эксклюзивные сериалы, кино без границ.

Подробнее: perehodi.o.kg

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16‑0062‑КР, 16‑0063‑КР от 06.12.2016.