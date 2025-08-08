17:29
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.10
Бизнес

Собери свое летнее комбо с О!

Что может быть вкуснее фруктов жарким летом? Только тариф, который на 100 процентов соответствует вашему вкусу. В «Переходи на О! Комбо» вы получаете базовый пакет связи и интернета + 2 бесплатные комбо-опции на выбор — как спелые фрукты на десерт. Соберите свое идеальное фруктовое комбо — подключите тариф в приложении «Мой О!», выберите нужные опции и меняйте их под свое настроение.

Что в базовом пакете

  • Огромный пакет интернета вплоть до безлимита.
  • Бесплатные разговоры и SMS в сети О!
  • ТОП 40 ТВ-каналов в приложении O!TV.
  • Пакеты бесплатных минут на другие мобильные сети Кыргызстана.

Бесплатные комбо-опции на выбор

  • Дополнительные +40 ГБ — для тех, кто не может насытиться интернетом.
  • Бесплатная раздача Wi‑Fi — делитесь с близкими, не жалея.
  • O!TV и более 200 ТВ-каналов — море развлечений.
  • «Яндекс Плюс» — музыка, фильмы, книги и скидки на поездки в такси.
  • Etnomedia — кыргызское кино, сериалы и мультфильмы.
  • Premier — сериалы и блокбастеры со всего мира.
  • Start — популярные российские фильмы, сериалы, мультфильмы.
  • Wink — эксклюзивные сериалы, кино без границ.

Подробнее: perehodi.o.kg

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16‑0062‑КР, 16‑0063‑КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/338965/
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
O!Store ближе к вам — пять новых магазинов открылись в Бишкеке и Чуйской области
Почему выгодно дружить с владельцем тарифа «Семья Премиум»
Семь сериалов на Wink, которые затягивают. Смотрите бесплатно с «Комбо»
Выбери Honor для яркого лета — верни себе кешбэк 1500 сомов и получи подарки
Покупаете iPhone в O!Store — получаете фирменный чехол в подарок
Лето в разгаре — создайте дома атмосферу отдыха вместе с Saima
Лето, попкорн, Premier — смотрите топовые сериалы бесплатно
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами
Забирайте классный подарок при покупке самоката в O!Store — есть рассрочка
Популярные новости
Новый Chevrolet Onix&nbsp;&mdash; теперь с&nbsp;кешбэком за&nbsp;пять месяцев Новый Chevrolet Onix — теперь с кешбэком за пять месяцев
M+&nbsp;дешевле, чем за&nbsp;наличные&nbsp;&mdash; MBANK запускает акцию с&nbsp;выгодными условиями M+ дешевле, чем за наличные — MBANK запускает акцию с выгодными условиями
Оформите ОСАГО и&nbsp;выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и&nbsp;автодетейлинг Оформите ОСАГО и выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и автодетейлинг
Зеленая жизнь в&nbsp;счастливом городе Royal Central Park Зеленая жизнь в счастливом городе Royal Central Park
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
8 августа, пятница
17:26
В Караколе 420 семей получили ключи от квартир из рук Садыра Жапарова В Караколе 420 семей получили ключи от квартир из рук С...
17:23
Садыр Жапаров обсудил с главой Doppelmayr проекты канатных дорог
17:20
В реестр контролируемых лиц в РФ вошли 159 тысяч несовершеннолетних иностранцев
16:55
О беседе с Уиткоффом Владимир Путин также рассказал президенту Казахстана
16:44
Собери свое летнее комбо с О!