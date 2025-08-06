Крупнейшая сеть магазинов O!Store продолжает расширяться для удобства абонентов О!, клиентов O!Bank и Saima. Теперь еще больше точек в Бишкеке и Чуйской области — там, где вы проходите каждый день.

В столице теперь можно заглянуть в O!Store по пути на работу или с прогулки — магазины открылись прямо на оживленных остановках, что особенно удобно:

на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Тоголока Молдо (график работы: с 9.00 до 21.00, перерыв c 13.00 до 14.00);

на пересечении проспекта Жибек Жолу и бульвара Эркиндик (график тот же: с 9.00 до 21.00, перерыв с 13.00 до 14.00);

на улице Курманджан Датки (график тот же: с 9.00 до 21.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

В Чуйской области новые филиалы открылись по следующим адресам:

в селе Новопавловка на рынке «Заря» по улице Фрунзе, 287ж. Магазин работает без выходных и без перерыва — с 9.00 до 18.00;

в Кара-Балте магазин переехал на новый адрес: улица Жайыла Баатыра, 122/5. Здесь вас ждут с 8.00 до 19.00, так же без выходных и перерывов.

O!Store сегодня — это не просто магазин, а полноценный центр цифровых решений. Здесь можно:

подключить связь и интернет О!;

выбрать смартфоны, винглы, роутеры, колонки, пауэрбанки, наушники, устройства для «умного» дома, чехлы и другие аксессуары;

оставить заявку на подключение домашнего интернета Saima;

оформить бесплатную карту O!Bank с кешбэком;

получить консультации по вкладам, кредитам и рассрочке;

приобрести товары в рассрочку без переплат.

А еще вас всегда ждут акции, скидки и выгодные предложения на устройства и услуги. Все смартфоны в O!Store проходят официальную регистрацию IMEI, а это значит, что ваши устройства будут стабильно работать в сетях Кыргызстана без «сюрпризов».

Найти ближайший магазин легко — заходите на ostore.kg и выбирайте удобный адрес.

O!Store рядом — это экономия времени и доступ ко всем цифровым возможностям.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. ОсОО «Грин Телеком Сервис», лицензии НБ КР № 2021030817 и 3022030817 от 03.08.2017, являясь агентом ОАО «О!Банк», принимает заявки в O!Store.

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