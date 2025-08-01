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Бизнес

Почему выгодно дружить с владельцем тарифа «Семья Премиум»

Чтобы подключить тариф «Семья Премиум», не обязательно быть семьей. Главное — быть в команде из трех человек, которые хотят меньше платить и получать больше. Например, вы и двое друзей. Или коллег. Или соседей по подъезду. Соберитесь втроем или даже больше — и платите меньше за безлимит, интернет и ТВ.

Сейчас этот тариф стоит 1490 сомов в месяц по акции. Если поделить на троих — получается менее 500 сомов на человека. А это намного дешевле, чем обычный безлимит, который обойдется в 850 сомов на каждого.

Что получает каждый участник:

  • безлимитный интернет и связь в смартфоне в сети О!;

  • бесплатную раздачу Wi-Fi без ограничений;

  • 100 минут на другие мобильные сети КР.

А в одном из ваших домов появляется еще и домашний интернет до 500 Мбит/с от Saima, фирменный гигабитный роутер и ТВ-приставка БЕСПЛАТНО, более 220 ТВ-каналов и бесплатный доступ к 5 онлайн-кинотеатрам. Так что можно устраивать шерине и почаще ходить к хозяину в гости — смотреть кино, делиться вайфаем и скидываться на дружеские чаепития.

Подключение простое: через приложение «Мой О!» или в любом O!Store. Только проверьте заранее, доступен ли интернет Saima по адресу, где будет стоять оборудование.

Акция действует до 31 августа 2025 года и продлится 100 дней с момента подключения. Потом в действие вступит стандартная стоимость 1990 сомов, но даже она делится на троих очень и очень выгодно.

Иногда все, что нужно для экономии — это просто объединиться.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.
Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/338270/
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