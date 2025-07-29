Фирменный чехол на iPhone может стоить, как два билета в кино или сытный обед в ресторане. А можно получить его бесплатно — если купить iPhone в O!Store.

Да, все так. Вы выбираете оригинальный iPhone и получаете в подарок брендовый чехол. Стиль и качество, которые действительно идут вашему смартфону. Выбирайте цвет и форму, пока аксессуары есть в наличии.

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iPhone — это проверенное качество, высокая производительность и надежная защита данных. От компактного и мощного iPhone 13 до продвинутого iPhone 15 Pro Max — каждая модель найдет своего владельца. И помните: iPhone не теряет своей ценности со временем. Это не просто покупка — это вложение в технологичный комфорт, безопасность и ваш стиль.

Любой смартфон можно приобрести в рассрочку от O!Bank на срок от 3 до 12 месяцев без первого взноса и переплат.

Действие акции ограничено: с 16 июля до 31 августа 2025 года включительно.

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Рассрочку предоставляет ОАО «О!Банк», который может отказать в ее предоставлении. Срок действия акции ограничен: с 16 июля по 31 августа 2025 года. Количество товара ограничено. ОАО «О!Банк». Лицензия НБКР № 044 от 17.09.2024 Подробнее на сайте obank.kg



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