Станьте партнером Pay,Da! — увеличьте продажи с рассрочкой без переплат от «Оптима Банка»!
Pay,Da! — новый сервис от «Оптима Банка», который позволяет покупателям платить в рассрочку без процентов и комиссий на три месяца. Для вашей торговой точки — это больше продаж, рост среднего чека и новые клиенты.
Что такое Pay,Da! для бизнеса?
Это сервис оплаты в рассрочку через приложение Optima24, с которым клиент может оплатить покупку в три равных платежа. Вы получаете полную сумму сразу, а «Оптима Банк» берет на себя все расчеты с клиентом.
Ваши преимущества как партнера банка
• Привлечение новых клиентов, которые ищут удобную рассрочку.
• Рост конверсии и среднего чека.
• Быстрое подключение и простая интеграция.
• Нет рисков и ожиданий: вы получаете оплату сразу и в полном объеме.
• Поддержка и сопровождение от команды «Оптима Банка».
Как работает оплата через Pay,Da!
1. Покупатель оформляет лимит в приложении Optima24.
2. Совершает покупку в вашей торговой точке.
3. Сканирует ваш Optima QR.
4. При оплате выбирает способ «Оплатить с Pay,Da!».
5. Сумма покупки делится на 3 части и ежемесячно списывается с клиента.
Как подключиться?
Обратитесь в ближайший филиал Optima Bank для подключения или оставьте заявку в Optima Business.
Скачайте приложение Optima Business:
Pay,Da! — в рассрочку выгодно всегда!
Присоединяйтесь к партнерской сети «Оптима Банка» и развивайте свой бизнес вместе с нами.