IFC инвестирует $10 миллионов в группу компаний «Тойбосс»

С целью развития местного производства продуктов питания, создания рабочих мест и укрепления сельскохозяйственного сектора Кыргызской Республики IFC сегодня подписала соглашение о предоставлении инвестиций до $10 миллионов ОсОО «Адал Азык» и ее дочерним предприятиям (торговая марка «Тойбосc»), крупнейшему в стране производителю колбасных изделий и мяса птицы.

Финансирование IFC будет направлено на строительство новых площадок выращивания птицы и современного комбикормового завода. Это создаст новые рабочие места в сельской местности и откроет возможности для вовлечения местных сельхозпроизводителей в цепочку создания добавленной стоимости, включая поставщиков, дистрибьюторов и розничных продавцов.

Кроме того, инвестиции в группу компаний «Адал Азык» помогут снизить зависимость от импорта мяса птицы и укрепят продовольственную безопасность страны за счет расширения доступа потребителей к недорогим, безопасным и высококачественным мясным продуктам. Компания также привержена внедрению экологических и социальных практик, соответствующих стандартам деятельности IFC и лучшим мировым практикам, в том числе глобальным стандартам устойчивого животноводства.

Фото компании. Менеджер IFC Лукас Кейси и гендиректор «Агро Куш« (группа компаний «Тойбосс«) Аскат Абдрахманов

Получить инвестиции от IFC — крайне сложный процесс. IFC — часть Группы Всемирного банка и крупнейший международный институт развития, работающий с частным сектором. Прежде чем принять решение о сотрудничестве, IFC проводит многоэтапные аудиты, оценивает прозрачность, устойчивость, экологическую и социальную ответственность компании.

Так, «Тойбосс» стал одной из первых компаний в агропромышленном секторе Кыргызстана, получившей прямое финансирование от IFC. Это признание не только потенциала компании, но и высокого уровня корпоративного управления, безопасности и прозрачности, к которым она стремится с самого основания.

«Мы считаем это партнерство с IFC значительным событием для нашей компании и всего сельскохозяйственного сектора Кыргызской Республики, — отметил генеральный директор группы компаний «Адал Азык» Мырзабек Орумбаев. — Благодаря поддержке IFC мы сможем расширить нашу деятельность, улучшить эффективность и внедрить передовые отраслевые практики. Это позволит нам не только удовлетворить растущий спрос на нашу продукцию, но и поспособствует развитию местной экономики и созданию рабочих мест в сельской местности».

Сельское хозяйство — один из основных источников рабочих мест в Кыргызской Республике, на его долю приходится около 40 процентов рабочей силы. Однако сектор остается раздробленным и недофинансированным: большая часть сельскохозяйственной деятельности осуществляется домохозяйствами на небольших земельных участках, что ограничивает производительность и препятствует масштабированию сектора. Кроме того, пищевая промышленность страны развита недостаточно, имеется значительный потенциал для ее роста и модернизации.

Фото компании. Инвестиции способствуют развитию местной экономики и созданию рабочих мест в сельской местности

«Эти инвестиции соответствуют стратегии IFC по содействию устойчивому и инклюзивному развитию в Кыргызской Республике через поддержку ключевых секторов, таких как сельское хозяйство и производство продуктов питания, — сказал менеджер IFC в области производства, агробизнеса и услуг в Центральной Азии и Турции Лукас Кейси. — Мы поддерживаем расширение компании, стремясь укрепить местную цепочку поставок продуктов питания, создать рабочие места и содействовать внедрению устойчивых практик в отрасли, особенно учитывая, что мясо птицы преимущественно импортируется в страну».

В период с 2015 по 2017 год IFC поддержала компанию во внедрении системы управления безопасностью пищевых продуктов в соответствии с международными стандартами. В рамках нового сотрудничества IFC также поможет компании улучшить практики корпоративного управления.