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Бизнес

В колбасе «Тойбосс» не обнаружено ДНК свинины — результаты исследований

Компания «Тойбосс» опубликовала официальные результаты лабораторных исследований своей продукции.

По данным независимых лабораторий, в образцах колбасы и других изделий не обнаружено ДНК свинины и компонентов, которые противоречат требованиям халал.

В компании подчеркивают, что контроль качества всегда был их приоритетом.

«Тойбосс» проводит регулярные проверки, работает только с сертифицированным халал-сырьем, имеет собственный убойный цех, а на производстве внедрены международные стандарты FSSC 22000 и HACCP.

После того как в соцсетях появились обвинения и вбросы, компания усилила мониторинг и дополнительно отправила продукцию на независимые лабораторные исследования.

На всех этапах лаборатории подтвердили: свинина в составе отсутствует.

«Для нас халал — это не просто слова, а ответственность. Это системная работа и ответственность перед нашими покупателями», — заявляют в «Тойбосс».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/333805/
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