«Тойбосс» расширяет производство и укрепляет продовольственную безопасность

25 октября состоялось торжественное открытие новых объектов ведущих предприятий из группы компаний «Тойбосс» — завода «Кыргыз Бройлер» в Балыкчи и птицеводческого комплекса «Агро Куш» в Кемине.

В мероприятиях приняли участие заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев, полпред президента в Иссык-Кульской области Бакытбек Жетигенов, первый заместитель губернатора Иссык-Кульской области Данияр Арпачиев, мэр города Балыкчи Баатырбек Жантаев, представитель Государственного банка развития Эмил Такырбашев, а также представители государственных структур и бизнеса.

Новый участок «Кыргыз Бройлер» в Балыкчи

Проект реализован в рамках государственной программы по обеспечению продовольственной безопасности, инициированной президентом Кыргызской Республики.

«Сегодня предприятие «Кыргыз бройлер» производит около 21 миллиона инкубационных яиц в год. Это означает, что мы сможем производить до 30 тысяч тонн мяса птицы. Это важный шаг для страны, поскольку напрямую влияет на обеспечение продовольственной безопасности. Мы достигли уровня полной самообеспеченности по производству яиц в Кыргызстане», — отметил Бакыт Торобаев.

Генеральный директор ОсОО «Кыргыз Бройлер» Тилек Курманалиев подчеркнул, что запуск новой площадки позволит увеличить объемы производства и укрепить устойчивость отрасли. Он отметил, что предприятие создает новые рабочие места и способствует развитию региональной экономики.

Птицеводческий комплекс компании «Агро Куш» в Кемине

В тот же день состоялась закладка капсулы нового птицеводческого комплекса компании «Агро Куш» в Кемине.

Кеминский производственный комплекс представляет собой крупный инвестиционный проект, направленный на расширение существующих производственных мощностей компании. Он включает в себя новый инкубаторий, площадки для выращивания птицы, завод по производству кормов и склад для хранения готовой продукции.

После ввода комплекса в эксплуатацию группой компаний «Тойбосс» будет производиться примерно 30 тысяч тонн куриного мяса в год, что эквивалентно более 20 миллионам бройлеров. Объем производства комбикормов вырастет с 28 тысяч до 115 тысяч тонн в год.

Проект «Агро Куш» формирует полный производственный цикл «от поля до готовой продукции», укрепляя вертикальную интеграцию птицеводческой отрасли и внося значительный вклад в устойчивое развитие аграрного сектора республики.

«Проекты нашей компании дадут прирост ключевых показателей текущего производственного комплекса Иссык-Кульской области, обеспечивая как прямой, так и мультипликативный эффект для продовольственной безопасности и агропромышленного комплекса Кыргызской Республики», — отметил генеральный директор ОсОО «Адал Азык» (торговая марка «Тойбосс») Мырзабек Орумбаев.

Таким образом, реализация новых проектов группы компаний «Тойбосс» способствует развитию регионов, расширению внутреннего производства и укреплению продовольственной независимости Кыргызстана.

Компания продолжает инвестировать в сельское хозяйство и переработку, создавая современные производственные комплексы, новые возможности для фермеров и рабочие места для жителей регионов.