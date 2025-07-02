MegaPay и Stores.kg запускают выгодную акцию: кешбэк и бесплатная доставка

Сервис MegaPay совместно с маркетплейсом Stores.kg объявили о старте новой акции, которая сделает онлайн-шопинг еще приятнее и выгоднее для жителей Кыргызстана.

До 17 августа 2025 года при оформлении заказа от 5 тысяч сомов и оплате через MegaPay с баланса телефона покупатели получают 500 сомов кешбэка прямо в приложении Stores.kg. Эти средства можно использовать при следующих покупках на платформе.

Кроме того, акция предусматривает бесплатную доставку по городу Бишкеку — в пределах указанных зон, доступность услуги можно уточнить при оформлении заказа.

Как воспользоваться предложением:

Установите или обновите приложение MegaPay (доступно для скачивания в App Store и Google Play). На главной странице приложения нажмите на баннер акции и выберите кнопку «Перейти». Вы автоматически окажетесь на сайте stores.kg, где сможете собрать корзину и заполнить данные для оформления заказа. В качестве способа оплаты будет автоматически выбран MegaPay. Подтвердите и оплатите заказ — готово!

Или:

Выберите товары на сайте или в приложении Stores.kg. При оформлении заказа заполните все необходимые данные (Ф.И.О., адрес, телефон и другое). В способах оплаты выберите MegaPay и нажмите «Оплатить через MegaPay» — важно: оплата должна производиться с баланса телефона.

Условия акции:

предложение действует на заказы от 5 тысяч сомов и выше;

кешбэк и бесплатная доставка предоставляются только при оплате с баланса телефона через MegaPay;

оплата с виртуальных карт в рамках акции не учитывается;

максимальная сумма одного платежа через MegaPay с баланса телефона — 30 тысяч сомов.

Не упустите шанс получить кешбэк и бесплатную доставку — покупайте с умом вместе с MegaPay и Stores.kg!

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