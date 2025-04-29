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Бизнес

O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями

Объявляем о начале новой акции, в рамках которой при покупке одного из хитов Honor — X6b, X7c, X9c или X8c вы получаете целых 1 тысячу 500 сомов кешбэком!

Смартфоны Honor — это проверенные и популярные модели, которые сочетают в себе стильный дизайн, хорошую камеру, емкую батарею и отличную производительность. Они подойдут как для повседневных задач, так и для тех, кто любит фотографировать и смотреть видео.

Все смартфоны доступны в рассрочку. Удобно, выгодно и без лишней нагрузки на бюджет.

Покупайте в магазинах O!Store. Не упустите возможность воспользоваться таким выгодным предложением.

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Акция действует до 30 июня 2025 года. Количество устройств ограничено. Кешбэк можно потратить только на услуги связи О!

Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», который может отказать в его предоставлении. ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее на сайте obank.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/327754/
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