30 ночей безлимита: О! дарит бесплатные интернет, звонки и SMS в честь Рамазана

Мобильный оператор О! поздравляет всех мусульман с началом священного месяца Рамазан и дарит традиционный подарок — 30 ночей бесплатного интернета, а также безлимитные звонки и SMS в сети О! с 00.00 до 8.00 в рамках сервиса «ТҮНКҮ БЕЗЛИМИТ».

Подключиться можно командой *740# или через приложение «Мой О!», где также доступен онлайн-календарь Орозо с актуальным временем начала и окончания поста для всех регионов страны.

Там же можно настроить функцию уведомлений, чтобы не пропустить время молитвы, а также найти тексты и значения молитв.

Для использования сервиса просто скачайте или обновите приложение «Мой О!» в App Store или Google Play.

Бесплатный период сервиса продлится с самого начала поста, 1 марта, до 8.00 30 марта 2025 года. После этого будут действовать стандартные условия: 5 сомов в сутки (с НДС, без НсП). Подробности на сайте o.kg.

О! желает всем стойкости духа, здоровья и благополучия!

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