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Бизнес

До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца

Квартира в Бишкеке, свой бизнес, кругосветное путешествие... На что вы бы потратили 10 миллионов сомов? Выбор за вами, но времени все меньше! До финального розыгрыша грандиозной лотереи от приложения «Мой О!» udacha.o.kg остается меньше месяца.

Кыргызстанцы продолжают забирать свои выигрыши, уже разыграно почти 10 миллионов сомов. Впереди еще несколько розыгрышей по понедельникам. Еще 15 миллионов сомов ждут своих счастливчиков!

Определение финалиста и обладателя главного приза — 10 миллионов сомов — состоится уже 10 февраля.

Не упустите и вы шанс стать миллионером, чтобы осуществить свои мечты!

Как принять участие? Все просто

  • Скачайте или обновите приложение «Мой О!» в Google Play или App Store;
  • Убедитесь, что являетесь идентифицированным пользователем, а если нет — пройдите быструю идентификацию прямо в приложении.

Пользуйтесь приложением «Мой О!» и совершайте привычные действия с чеком от 500 сомов:

  • пополняйте баланс О!;
  • оплачивайте покупки по фирменному QR;
  • переводите деньги близким или получайте переводы;
  • принимайте платежи по фирменному QR, если вы продавец.

Каждое действие увеличивает ваши шансы на победу.

Важно: участвовать может абонент любого оператора, приложением могут пользоваться все. Подробнее о лотерее на сайте: udacha.o.kg.

Пользуйтесь «Мой О!», и пусть удача будет на вашей стороне!

Период проведения лотереи в КР: 02.12.2024 — 10.02.2025. Разрешение № 421 от 19.11.2024, выданное Финнадзором при МЭиК КР. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817 от 03.08.2017.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/317091/
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