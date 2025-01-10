Участвуйте в акции от MegaPay и выиграйте незабываемое путешествие в Таиланд!

MegaPay и «Элкарт» напоминают, что с 16 декабря 2024 года по 16 марта 2025-го у всех пользователей виртуальной карты «MEGA ЭЛКАРТ» есть уникальная возможность принять участие в грандиозной акции. Главный приз — путешествие в Таиланд на двоих, а также множество других ценных наград!
Чтобы стать участником акции, достаточно совершать платежи в один клик с использованием бесконтактной оплаты через «Элкарт Pay» в POS-терминалах.
Важно: для участия в акции необходимо совершить не менее пяти транзакций на сумму не менее 200 сомов каждая.
Как открыть виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ»?
• скачать или обновить приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play);
• на главном экране нажать на кнопку «Открыть новую карту»;
• ознакомиться с условиями обслуживания и дать «Согласие» на открытие карты;
• нажать кнопку «Заказать карту»;
• ввести код подтверждения, полученный по SMS.
После того как виртуальная карта будет открыта, пользователь сможет настроить бесплатный функционал «Элкарт» и совершать бесконтактные платежи смартфоном в один клик (для пользователей смартфонов на базе ОС Android с поддержкой NFC-модуля).
Как настроить NFC-оплату с помощью «Элкарт Pay»?
- зайти в виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» и выбрать «NFC-оплата»;
- нажать «Подключить Элкарт Pay»;
- ввести данные своей карты: номер и CVV-код*;
- срок действия карты подставляется автоматически;
- после ввода данных нажать «Привязать»;
- далее ввести код подтверждения из SMS и подтвердить.
Важно! Для завершения привязки необходимо зайти в настройки телефона, далее раздел «Подключения», активировать функцию «NFC и бесконтактные платежи» и выбрать из списка NFC (с логотипом MegaPay).
Для совершения бесконтактной оплаты с помощью «Элкарт Pay» достаточно разблокировать смартфон и приложить к POS-терминалу.
*В поле ввода номера карты уже подставляются первые и последние 4 цифры номера карты. Номер и CVV-код карты можно получить через SMS.
Важно! К участию в акции допускаются пользователи виртуальной карты «MEGA ЭЛКАРТ» от банка-эмитента ОАО «Айыл Банк». Виртуальная карта доступна только для пользователей MegaPay, прошедших полную банковскую идентификацию, а также только для резидентов Кыргызской Республики.
Каждая транзакция — это шанс выиграть!
Не упустите шанс совместить полезное с приятным — оплачивайте покупки, пользуйтесь инновационными платежными решениями и станьте ближе к мечте о сказочном отдыхе в Таиланде!
Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте megapay.kg в разделе «Акции».
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