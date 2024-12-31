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Бизнес

«Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!

Дорогие кыргызстанцы! Крупнейший отечественный ритейлер — компания «Умай Групп» поздравляет вас с наступающим, 2025 годом! Мы с теплотой и благодарностью оглядываемся на пройденный путь и хотим поблагодарить вас — наших покупателей за ваш выбор и доверие. Именно вы вдохновляете нас становиться лучше, помогаете нам расти и развиваться.

Пусть 2025 год станет годом, который наполнит вашу жизнь счастливыми моментами, а ваши дома — уютом и теплом. Желаем, чтобы ваши мечты всегда сбывались.

Более 20 лет тому назад мы начали свой путь именно с мечты — сделать покупки удобными, доступными и выгодными для каждого кыргызстанца.

Сегодня мы гордимся тем, что нам удалось максимально приблизиться к заветной цели. В уходящем году мы продолжили шагать по стране, развиваться и улучшать свой сервис. Мы продолжили открывать новые современные магазины.

На сегодняшний день под управлением «Умай Групп»: 29 магазинов «Народный», 75 магазинов Globus, 13 из которых открыты в этом году, 31 магазин «Достор», пополнившийся 10 новыми, и 7 магазинов SPAR, включая 4 новых.

«Умай Групп» — крупнейший коммерческий работодатель в стране. Мы продолжаем создавать новые рабочие места, поддерживая экономику страны.

Мы гарантируем высокое качество и свежесть реализуемых товаров в наших сетях, мы работаем только с проверенными поставщиками, которые соответствуют требованиям отбора компании, регламентам и нормативным требованиям контролирующих органов нашей страны.

«Умай Групп» уделяет особое внимание стабилизации цен и поддержке отечественных производителей, заключая прямые договоры с отечественными производителями продуктов питания и других товаров.

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Globus и Be Adam: «Кыргызстандын керемети» — стиль, вдохновленный историей

2024 год запомнился нам яркими проектами, среди которых особое место занял творческий союз одной из сетей магазинов Globus и бренда Be Adam. Результатом этого сотрудничества стала серия лимитированных дропов «Кыргызстандын керемети», которые покорили сердца жителей и гостей страны.

Первый дроп был посвящен дарам нашей земли, а второй стал олицетворением богатства истории и культуры нашей страны. Реализуя эти проекты, мы хотели выразить любовь и уважение к Родине, ее природе, истории и людям.

В 2025 году «Умай Групп» планирует продолжить расширение сетей магазинов во всех регионах Кыргызстана, чтобы каждый житель республики мог совершать комфортные и выгодные покупки в удобное для него время.

Мы благодарим всех наших покупателей за то, что вы выбираете наши магазины: Globus, «Народный», «Достор» и SPAR!

Дорогие, кыргызстанцы! Мы благодарны каждому из вас за то, что вы с нами, за ваш выбор, доверие, отзывы и пожелания. Пусть 2025 год станет для вас годом счастья, удачи и новых свершений. Пусть он принесет вам только яркие эмоции, вдохновение и радостные события!

С Новым годом, дорогие покупатели!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/315808/
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