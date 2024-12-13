Актуальный темп жизни диктует новые правила: комфорт и доступность становятся ключевыми факторами при выборе сервисов. Мобильное приложение MegaPay, разработанное государственным оператором сотовой связи MEGA, завоевало признание пользователей, став лидером по предоставлению государственных услуг в режиме 24/7.

Сервис открывает доступ к более чем 700 государственным услугам, которые можно получить и оплатить буквально в пару кликов со смартфона.

После последнего обновления, помимо существующих, теперь в MegaPay (App Store и Google Play) доступно получение следующих госуслуг:

ОСАГО;

ГИК (регистрация — подача заявки в ГИК и согласие супруга/супруги на обработку персональных данных);

оплата тонировки автомобиля;

онлайн-аукцион номера для транспортных средств.

В разделе «Сервисы» во вкладке «Государственные услуги» произошли изменения, благодаря которым интерфейс стал еще более понятным и удобным. Так, государственные услуги будут разделены по категориям, чтобы клиентам было проще ориентироваться и находить нужные сервисы.

MegaPay — не просто приложение, а инструмент, который помогает упростить жизнь. Теперь нет необходимости тратить время на посещение госучреждений или поиски терминалов оплаты. Все можно сделать, находясь дома, на работе или даже в дороге.

Разработчики MegaPay продолжают активно совершенствовать платформу, добавляя новые функции и повышая удобство работы с сервисом. Это подтверждает стремление MEGA оставаться технологическим лидером и надежным партнером для своих клиентов.

Оцените преимущества MegaPay уже сегодня и убедитесь, как просто и удобно управлять своими обязательствами с помощью инновационных технологий.

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Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.