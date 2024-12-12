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Бизнес

Кибербезопасность с MEGA: простые правила для вашей защиты

С развитием цифровых технологий пользователи получили неограниченный доступ к информации, услугам и общению, но вместе с этим возросло и число угроз в виртуальном пространстве. Абоненты операторов сотовой связи, клиенты банков и пользователи маркетплейсов все чаще становятся мишенью злоумышленников, которые используют мессенджеры и социальные сети для реализации своих схем. Мошенники используют для этого различные способы: социальную инженерию, вредоносное мобильное ПО (вирусы) и другое.

Уважаемые абоненты, пожалуйста, будьте бдительны!

— Не отвечайте на звонки, видеозвонки и сообщения с неизвестных номеров через WhatsApp или Telegram!

— Не переходите по подозрительным ссылкам.

— Не передавайте свои личные данные. Помните, что сотрудники MEGA не запрашивают у абонентов коды из SMS для подтверждения ваших данных и продления сроков действия абонентского договора.

Компания MEGA принимает необходимые меры, направленные на борьбу с фишингом и другими видами мошенничества, и призывает абонентов проявлять максимальную бдительность, чтобы защитить свои денежные средства на балансе электронного кошелька или банковской карты от посягательств злоумышленников.

Помните, что в MegaPay не используются и не создаются ваучеры на оплату по ссылке!

Как защитить себя?

— Не принимайте участие в викторинах/лотереях, информация о которых отсутствует на официальных сайтах компаний, упомянутых в спам-сообщениях.

— Установите дополнительные меры защиты для аккаунтов в социальных сетях, маркетплейсах и банковских приложениях.

— Не разглашайте личные данные. Сотрудники компании никогда не спрашивают данные карты или пароли. Если кто-то просит эту информацию, это мошенники.

— Всегда используйте последнюю версию антивируса;

— При установке любого приложения на свой гаджет обращайте внимание на список запрашиваемых прав (прав доступа к различным сервисам или информации в смартфоне).

Государственный оператор сотовой связи MEGA активно борется с мошенничеством. Внедряются системы распознавания подозрительных действий, предупреждаются клиенты о возможных угрозах и совершенствуют инструменты кибербезопасности. Однако главная защита — это осведомленность и бдительность самих абонентов.

Чтобы защитить себя в цифровом мире, важно регулярно обновлять знания о методах мошенников и делиться этой информацией с близкими. Современные технологии предлагают нам множество возможностей, но их безопасность зависит от того, насколько ответственно мы ими пользуемся.

В случае, если вы столкнулись с мошенническими действиями, сообщите об этом в контакт-центр MEGA по номеру *500. Это позволит компании принять необходимые меры по выявлению, устранению и предотвращению рисков для абонентов.

Защитите себя и своих близких — всегда будьте на шаг впереди мошенников!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/313918/
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