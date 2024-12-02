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Бизнес

MEGA улучшила покрытие сети на главной туристической трассе Бишкек — Каракол

В преддверии зимнего горнолыжного сезона государственный оператор сотовой связи MEGA, 100 процентов акций которого принадлежит Государственному банку развития Кыргызстана, объявил о запуске новых базовых станций на главной туристической трассе. Этот шаг направлен на улучшение качества связи и расширение покрытия в наиболее востребованных для туристов и местных жителей местах.

Запуск базовых станций на дороге Бишкек — Каракол стал результатом тщательного анализа. На протяжении нескольких месяцев специалисты компании изучали топографию, особенности распределения туристических потоков и потребности местных жителей. Основное внимание уделено населенным пунктам, популярным туристическим объектам и горнолыжным базам.

Базовые станции оснащены современным оборудованием с мощными передатчиками. Это позволило достичь радиуса действия до 100 километров, в зависимости от конфигурации и места установки. Такой масштаб делает возможным не только обеспечение устойчивого сигнала вдоль всей трассы, но и значительное улучшение связи в отдаленных районах, ранее находившихся вне зоны покрытия.

MEGA открывает новые возможности для туристов, посещающих горнолыжные курорты КР. Высокоскоростной мобильный интернет и надежная голосовая связь — это не только комфорт, но и безопасность, особенно в условиях горной местности, где непредсказуемая погода и сложный рельеф могут создавать опасные ситуации.

«Увеличение стабильности соединения повышает пользовательский опыт абонентов, средняя скорость доступа в интернет на всем участке маршрута составляет более 50 Мбит/с, что является лучшим показателем на данном участке среди мобильных операторов страны», — поделился инженер радиоизмерений MEGA Эркинбек Чыныстанов.

Также новые базовые станции принесут значительные изменения и для местного населения. В районах, где ранее сотовая связь была нестабильной, жители получат доступ к современным коммуникациям, что улучшит их повседневную жизнь.

Инициатива MEGA является ярким примером того, как инвестиции в технологическую инфраструктуру могут стать катализатором развития туризма и повысить качество жизни населения. С запуском новых базовых станций туристы смогут наслаждаться красотой кыргызских гор, оставаясь на связи, а местные жители получат доступ к новым возможностям.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/312822/
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