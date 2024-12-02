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Бизнес

Пользуйся приложением «Мой О!» и получи шанс выиграть 10 МИЛЛИОНОВ СОМОВ!

Уникальный шанс стать миллионером есть у всех пользователей приложения «Мой О!», причем не важно, каким оператором связи вы пользуетесь.

Уже сегодня, 2 декабря, стартовала лотерея, в рамках которой будут разыграны крупные денежные призы. Шансы на победу есть у всех, ведь общий призовой фонд составляет более 25 миллионов сомов!

  • Каждую неделю будут определены обладатель 1 миллиона сомов, два победителя по 200 тысяч сомов и пять счастливчиков по 50 тысяч сомов.
  • В финале, 10 февраля 2025 года, будут определены восемь финалистов по 50 тысяч сомов и разыгран главный приз — 10 миллионов сомов!

Как стать участником розыгрышей:

  1. Скачайте приложение «Мой О!». Если уже им пользуетесь, просто обновите до последней версии.
  2. Пройдите простую идентификацию прямо в приложении, если вы неидентифицированный пользователь «Мой О!».
  3. Получайте лотерейные билеты за привычные действия:

Больше лотерейных билетов — выше шанс стать миллионером!

Главная миссия суперприложения «Мой О!» — создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь клиентам и партнерам. Вот почему у него уже более 8 миллионов скачиваний. Оно включает в себя ведущий в стране сервис электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.

С помощью суперприложения «Мой О!» кыргызстанцы управляют номером О!, совершают онлайн-покупки c бесплатной доставкой, проводят платежи и переводы без комиссий, продают, управляют личными финансами, покупают авиабилеты и пользуются популярными государственными услугами.

Участвуйте, и пусть удача вам улыбнется!

Период проведения лотереи в КР: 02.12.2024 — 10.02.2025.
Разрешение СРНФР при МЭиК КР № 421 от 19.11.2024.
Более подробно о правилах и условиях акции можно узнать на сайте: udacha.o.kg.
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/312781/
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