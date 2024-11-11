iPhone 16 на O!Market: суперцена, бесплатная доставка и кешбэк 2 процента

Хотите стать обладателем нового iPhone 16 на выгодных условиях?

Выберите понравившуюся модель смартфона на O!Market в супераппе «Мой О!», воспользуйтесь услугой бесплатной доставки по Бишкеку, получите кешбэк 2 процента, а также оригинальный чехол Apple в подарок!

Как приобрести iPhone:

• откройте приложение «Мой О!» → O!Market → O!Store;

• добавьте выбранный смартфон в корзину и нажмите «Оформить заказ»;

• введите адрес доставки и нажмите «Оплатить»;

• перейдите в кошелек «О!Деньги», чтобы подтвердить оплату.

Курьер отправится к вам в любую погоду, а вы получите кешбэк 2 процента на бонусный счет, который можно потратить на пополнение своего баланса, оплату комуслуг или у партнеров бонусной программы: в кафе, магазинах и на АЗС.

Сеть магазинов O!Store работает с официальным поставщиком Apple и выполняет все требования закона по регистрации новых устройств. Это значит, что вы получите:

• оригинальное устройство, зарегистрированное на территории Кыргызстана и готовое к использованию;

• 100-процентное качество с официальной гарантией один год.

Суперапп «Мой О!» доступен для абонентов всех мобильных операторов. Скачайте или обновите в Google Play или App Store, чтобы оформить свой заказ прямо сейчас.

Акция с фирменным чехлом Apple в подарок действует до 30 ноября 2024-го.

Акция с кешбэком 2 процента действует до 31 декабря этого года.

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