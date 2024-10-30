С нуля до крупного бизнеса: как построить сеть пунктов выдачи заказов Ozon

Создать устойчивый бизнес и развить его в крупную сеть, которая будет приносить стабильно высокий доход, — мечта многих предпринимателей. Сделать это непросто, слишком много различных факторов необходимо учесть. Однако, если начинать путь в партнерстве с крупной компанией, шансы на успех значительно возрастают. Рассказываем, как с нуля построить сеть пунктов выдачи Ozon.

Международный маркетплейс Ozon активно развивается в Кыргызстане. Число покупателей платформы неуклонно растет, ведь выбрать товар, найти максимально выгодное предложение, а потом забрать его по дороге домой или на работу намного удобнее, чем тратить время и силы на офлайн-шопинг.

По статистике площадки, восемь из десяти покупателей предпочитают получать товары именно в пунктах выдачи. При этом сеть таких точек в стране только начинает развиваться, а значит сейчас самое время начинать этот бизнес, пока множество привлекательных локаций свободно.

О чем стоит подумать с самого начала

Правильный выбор локации — залог успеха этого бизнеса. Для начала внимательно изучите город. Необходимо оценить численность населения разных районов, наиболее популярные маршруты горожан и места с максимальной проходимостью. Покупатели предпочитают забирать заказы по дороге, заодно с другими делами. Поэтому имеет смысл располагать ПВЗ рядом с крупными торговыми и деловыми центрами, а также в населенных спальных районах неподалеку от популярных магазинов.

После этого определитесь с конкретными местами, где вы будете искать помещение. При планировании сети имеет смысл на старте понимать, где будет находиться ваша первая точка и где последующие. На этом этапе поможет интерактивная карта Ozon. Компания предоставляет партнерам финансовую поддержку до 540 тысяч сомов в первые полгода, и на карте можно посмотреть районы, в которых сумма выплат будет максимальной.

Далее можно начинать искать помещение. К нему также есть определенные требования: первый этаж, площадь — не менее 25 квадратных метров. На этом этапе вы уже можете рассчитывать на поддержку территориального менеджера компании, советуясь с ним по поводу тех или иных вариантов.

Открытие первого пункта выдачи

Прежде чем начинать строить сеть, необходимо запустить первый ПВЗ, чтобы самостоятельно пройти все этапы и понять, как должны быть выстроены процессы. Открыть пункт выдачи легко, потребуется всего четыре шага, которые спокойно можно пройти за две недели:

Заполняете заявку на сайте Ozon. Выбираете место для пункта, согласно инструкциям, на специальном сервисе (доступ к нему предоставляется после одобрения заявки). Подписываете договоры — агентский и аренды. Делаете косметический ремонт, запускаетесь и начинаете зарабатывать.

Основные расходы на старте — оплата аренды и косметического ремонта, требования к которому подробно описаны в брендбуке Ozon. Кроме того, площадка бесплатно предоставит вывеску и все маркетинговые материалы от обоев до таблички с графиком работы. Из мебели понадобятся стеллажи для склада, стол или стойка для администратора, стул, а также оборудование для примерочных. Из техники — только смартфон и компьютер с принтером.





Параллельно с ремонтом стоит найти сотрудников. Пункты выдачи Ozon работают по единому графику с 9.00 до 21.00 без перерывов и выходных, а значит лучше будет найти двух человек, чтобы они работали посменно. При этом на старте многие бизнесмены сами занимаются приемкой товара и выдачей заказов, чтобы досконально разобраться во всех процессах. Подробные ответы на большую часть вопросов даны в справочнике компании. Обучение сотрудников также берет на себя Ozon.

После открытия ПВЗ Ozon сам оповестит своих клиентов о появлении новой точки и нанесет ее на все карты. Необходимо будет только поддерживать уровень сервиса, а собственные расходы на рекламу остаются на усмотрение владельца.

Франшиза с крупным брендом удобна тем, что Ozon уже довольно известен на пространстве СНГ. А значит можно не тратиться на рекламу.

Площадка прекрасно это делает сама, привлекая покупателей. А люди, выбирая способ получения, указывают наиболее удобный для них пункт.

Масштабирование

Когда пункт работает, все процессы в нем налажены и не требуют постоянного вмешательства со стороны владельца, можно переходить к расширению. Проверьте еще раз выбранные вами локации, убедитесь, что это действительно места с хорошей проходимостью и поблизости нет конкурентов. После чего можно смело подавать заявку и подыскивать помещения для будущих точек. Имеет смысл открывать их по очереди, чтобы иметь возможность уделить достаточно внимания на старте каждому новому ПВЗ.

После запуска первого пункта выдачи у вас уже будет понимание, как быстро и с минимальными затратами сделать ремонт, где закупить мебель и технику, возможно, даже удастся договориться о скидках за объем. На этом этапе необходимо будет сосредоточиться на расширении команды и выстраивании работы сотрудников. Далее с каждым новым пунктом процесс открытия будет проходить все проще, однако появится больше управленческих задач.





Финансовая поддержка Ozon сильно упрощает развитие этого бизнеса. В первые полгода работы каждая точка может получить финансирование, которое позволит оплачивать аренду, зарплату или другие расходы, пока новый пункт выходит на самоокупаемость.

Из чего строится доход

Доход владельца ПВЗ формируется из оборота товаров, выданных в его точке, и составляет 3,7 процента от цены товара при его стоимости до 5 тысяч 85 сомов и 188 сомов за каждую позицию в заказе, если цена выше. Можно не ограничиваться этим и дополнительно зарабатывать на приеме товаров от продавцов или сотрудничать с другими логистическими компаниями.

Более того, если в вашем пункте выдачи есть свободное место в клиентской зоне, можно использовать его для запуска стороннего бизнеса.

Разрешено вести любую деятельность, не запрещенную законом. Например, вы можете установить вендинговый автомат по продаже кофе.

Сегодня на Ozon миллионы людей покупают огромное количество товаров — от товаров для дома до одежды и продуктов. Большая их часть проходит через пункты выдачи, формируя доход их владельцев. Узнать подробности и начать сотрудничество с Ozon можно на сайте компании.