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Бизнес

Бесплатный Wi-Fi от MEGA на главном стадионе Бишкека!

Реконструкция стадиона имени Долона Омурзакова завершена! Теперь во время матчей все абоненты Государственного сотового оператора MEGA могут пользоваться БЕСПЛАТНЫМ Wi-Fi прямо на территории главного стадиона Бишкека.

Мы знаем, как сложно оставаться на связи в скоплении большого числа людей, когда мобильная сеть перегружена. Но теперь во время важнейших матчей абоненты MEGA смогут не только наслаждаться игрой, но и делиться яркими моментами в реальном времени с друзьями и близкими — все это стало доступно благодаря бесплатному Wi-Fi от MEGA.

Как подключиться:

1. Необходимо найти сеть MEGA_WiFi.

2. Ввести свой номер телефона MEGA.

3. Получить SMS с кодом.

4. Ввести код и наслаждаться высокоскоростным интернетом абсолютно бесплатно!

Болельщики могут подключиться к Wi-Fi уже на сегодняшнем матче сборной Кыргызстана против Узбекистана, который состоится в рамках второго тура третьего раунда отборочных игр чемпионата мира 2026 года. Стоит отметить, что это событие станет поистине историческим, так как наша команда проведет свою первую домашнюю игру в рамках третьего раунда отбора на мировое первенство.

А если не получается присутствовать лично, то есть отличная возможность посмотреть матч в прямом эфире!

Благодаря приложению MegaTV любители футбола могут следить за ходом игры, не покидая своего дома или даже находясь в дороге.

Приложение предлагает качественную трансляцию с удобным интерфейсом и множеством полезных функций. Матч можно смотреть на любом устройстве — будь то смартфон, планшет, Smart TV или на компьютере через веб-интерфейс megatv.kg.

Подписку можно подключить на одном номере и смотреть всей семьей с пяти разных устройств.

Напоминаем, что на всех тарифах линейки «Элдики + MegaTV» мобильное телевидение предоставляется БЕСПЛАТНО, а интернет-трафик не тарифицируется.

Скачивай приложение (App Store и Google Play) прямо сейчас и наслаждайся яркими моментами спорта!

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью и болей за НАШИХ!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/304520/
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