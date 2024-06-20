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Бизнес

Дешевые авиабилеты теперь в «Мой О!» — путешествуйте просто и выгодно!

Экосистема «Мой О!» продолжает расширять цифровые возможности — теперь пользователям доступен онлайн-сервис по покупке авиабилетов прямо в приложении!

Новый функционал позволяет легко и удобно приобрести билеты на самолет по выгодным ценам. Благодаря сервису кыргызстанцы получат возможность выбирать из широкого спектра направлений по всему миру, с легкостью находить и бронировать выгодные предложения.

Авиабилеты в «Мой О!» — это:

  • низкие цены;
  • удобный поиск;
  • широкий выбор как внутренних направлений, так и международных;
  • надежный способ оплаты через «О!Деньги»;
  • проверка и оплата штрафов перед покупкой и вылетом в приложении;
  • удобный отсчет времени до вылета;
  • оперативная поддержка.

Новый сервис сделает планирование поездок еще проще и доступнее. Просто скачайте или обновите мобильное приложение «Мой О!» в Google Play или App Store и выбирайте свой идеальный маршрут!

«Мой О!» — летайте выгодно!

*Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/297174/
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