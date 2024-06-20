Экосистема «Мой О!» продолжает расширять цифровые возможности — теперь пользователям доступен онлайн-сервис по покупке авиабилетов прямо в приложении!
Новый функционал позволяет легко и удобно приобрести билеты на самолет по выгодным ценам. Благодаря сервису кыргызстанцы получат возможность выбирать из широкого спектра направлений по всему миру, с легкостью находить и бронировать выгодные предложения.
Авиабилеты в «Мой О!» — это:
- низкие цены;
- удобный поиск;
- широкий выбор как внутренних направлений, так и международных;
- надежный способ оплаты через «О!Деньги»;
- проверка и оплата штрафов перед покупкой и вылетом в приложении;
- удобный отсчет времени до вылета;
- оперативная поддержка.
Новый сервис сделает планирование поездок еще проще и доступнее. Просто скачайте или обновите мобильное приложение «Мой О!» в Google Play или App Store и выбирайте свой идеальный маршрут!
«Мой О!» — летайте выгодно!
*Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.