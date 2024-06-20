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Бизнес

«Ишкер24» для предпринимателей дополнен новыми налоговыми и финсервисами

Возможность проверки налоговой задолженности, формирование и оплата налогов, подача заявления на регистрацию ККМ, открытие бизнес-карты и перевод на карту банка, перевод между предпринимателями внутри цифрового решения — такие дополнительные сервисы появились в мобильном приложении от коллаборации MEGA&«Элдик Банк».

К 1 июля — отмена патента по определенным видам деятельности — разрабатываются также сервисы по работе с ЭСФ (электронная счет-фактура), ЭТТН (электронная товарно-транспортная накладная) и сдаче налоговых отчетов.

Ключевым преимуществом остается возможность через приложение онлайн осуществить регистрацию ИП без посещения Налоговой службы и по принципу «единого окна» пользоваться широким спектром налоговых, финансовых и иных сервисов по сопровождению вашего предприятия без посещения госорганов и отделений банков.

Для кого разработано МП «Ишкер24»

  • для тех, кто выбирает статус ИП (индивидуальный предприниматель) в связи с отменой к 1 июля патента по определенным видам деятельности. Регистрация ИП удаленно, без посещения ГНС и отделений банков;
  • для действующих предпринимателей — с целью автоматизации и перевода в онлайн (оцифровка) всех процессов жизнедеятельности предприятия. Цифровое сопровождение бизнеса без посещения госорганов и отделений банков;
  • в дальнейшем — для ОсОО.

Преимущества МП «Ишкер24»

  • онлайн-регистрация ИП;
  • принцип «единого окна» по широкому спектру налоговых, финансовых и иных сервисов;
  • нет комиссий, бесплатное обслуживание;
  • онлайн-открытие банковского счета;
  • быстро, удобно, экономя время и ресурсы;
  • ИП с годовым оборотом до 15 миллионов сомов — ноль налогов, ноль отчетов, только отчисления в Соцфонд.

Спектр сервисов «Ишкер24»

  • онлайн-регистрация ИП;
  • удаленное получение электронной подписи;
  • онлайн-открытие счета в банке;
  • генерация QR для оплаты;
  • онлайн-ККМ;
  • переводы и платежи;
  • данные о задолженности в ГНС;
  • формирование и оплата налогов;
  • открытие банковской бизнес-карты;

в разработке — работа с ЭСФ, ЭТТН, сдача налоговых отчетов и оплата по каталогу услуг.

Как начать пользоваться «Ишкер24»

Вам понадобятся смартфон и интернет. Бесплатно загрузите приложение «Ишкер24» с Google Play или App Store. На сайте www.ishker24.kg — обучающий ролик с подробной инструкцией пользования.

Модернизация МП «Ишкер24»

«Ишкер24» — совместный разрабатываемый с предпринимателями цифровой помощник. Для этого открыты линии сбора обратной связи. Решение призвано постоянно совершенствоваться с учетом рекомендаций бизнеса.

  • Единый короткий номер — *2400
  • WhatsApp — (+996) 755 002 400
  • Кол-центр ГНС — 116

Контакт-центры доступны в рабочие дни: 9.00 — 18.00. После 18.00 — только на прием сообщений.

Предпосылки запуска

По инициативе президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова запущено единое государственное цифровое решение «Ишкер24» с целью поддержки налоговой реформы, содействия МСБ в рамках цифрового вектора развития и формирования государственного финтехсектора за счет коллаборации MEGA и «Элдик Банка».

Не ждите 1 июля, скачивайте приложение на сайте www.ishker24.kg и упрощайте ведение своего бизнеса!

Внимание! На рассмотрение регистрации ИП требуется три рабочих дня согласно налоговому законодательству. Позаботьтесь о своем бизнесе заблаговременно!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/297161/
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