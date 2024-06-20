«Ишкер24» для предпринимателей дополнен новыми налоговыми и финсервисами

Возможность проверки налоговой задолженности, формирование и оплата налогов, подача заявления на регистрацию ККМ, открытие бизнес-карты и перевод на карту банка, перевод между предпринимателями внутри цифрового решения — такие дополнительные сервисы появились в мобильном приложении от коллаборации MEGA&«Элдик Банк».
К 1 июля — отмена патента по определенным видам деятельности — разрабатываются также сервисы по работе с ЭСФ (электронная счет-фактура), ЭТТН (электронная товарно-транспортная накладная) и сдаче налоговых отчетов.
Ключевым преимуществом остается возможность через приложение онлайн осуществить регистрацию ИП без посещения Налоговой службы и по принципу «единого окна» пользоваться широким спектром налоговых, финансовых и иных сервисов по сопровождению вашего предприятия без посещения госорганов и отделений банков.
Для кого разработано МП «Ишкер24»
- для тех, кто выбирает статус ИП (индивидуальный предприниматель) в связи с отменой к 1 июля патента по определенным видам деятельности. Регистрация ИП удаленно, без посещения ГНС и отделений банков;
- для действующих предпринимателей — с целью автоматизации и перевода в онлайн (оцифровка) всех процессов жизнедеятельности предприятия. Цифровое сопровождение бизнеса без посещения госорганов и отделений банков;
- в дальнейшем — для ОсОО.
Преимущества МП «Ишкер24»
- онлайн-регистрация ИП;
- принцип «единого окна» по широкому спектру налоговых, финансовых и иных сервисов;
- нет комиссий, бесплатное обслуживание;
- онлайн-открытие банковского счета;
- быстро, удобно, экономя время и ресурсы;
- ИП с годовым оборотом до 15 миллионов сомов — ноль налогов, ноль отчетов, только отчисления в Соцфонд.
Спектр сервисов «Ишкер24»
- онлайн-регистрация ИП;
- удаленное получение электронной подписи;
- онлайн-открытие счета в банке;
- генерация QR для оплаты;
- онлайн-ККМ;
- переводы и платежи;
- данные о задолженности в ГНС;
- формирование и оплата налогов;
- открытие банковской бизнес-карты;
в разработке — работа с ЭСФ, ЭТТН, сдача налоговых отчетов и оплата по каталогу услуг.
Как начать пользоваться «Ишкер24»
Вам понадобятся смартфон и интернет. Бесплатно загрузите приложение «Ишкер24» с Google Play или App Store. На сайте www.ishker24.kg — обучающий ролик с подробной инструкцией пользования.
Модернизация МП «Ишкер24»
«Ишкер24» — совместный разрабатываемый с предпринимателями цифровой помощник. Для этого открыты линии сбора обратной связи. Решение призвано постоянно совершенствоваться с учетом рекомендаций бизнеса.
- Единый короткий номер — *2400
- WhatsApp — (+996) 755 002 400
- Кол-центр ГНС — 116
Контакт-центры доступны в рабочие дни: 9.00 — 18.00. После 18.00 — только на прием сообщений.
Предпосылки запуска
По инициативе президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова запущено единое государственное цифровое решение «Ишкер24» с целью поддержки налоговой реформы, содействия МСБ в рамках цифрового вектора развития и формирования государственного финтехсектора за счет коллаборации MEGA и «Элдик Банка».
Не ждите 1 июля, скачивайте приложение на сайте www.ishker24.kg и упрощайте ведение своего бизнеса!
Внимание! На рассмотрение регистрации ИП требуется три рабочих дня согласно налоговому законодательству. Позаботьтесь о своем бизнесе заблаговременно!