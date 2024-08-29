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Общество

Дольщики «Авроры Грин» подали в суд на кабинет министров за бездействие

Дольщики «Авроры Грин» подали в суд на кабинет министров. Об этом 24.kg сообщил их юрист Улан Сатаров.

Рассмотрение дела назначено на 4 сентября.

ОсОО «ОККВ», которое в свое время построило туристическо-оздоровительный комплекс «Аврора Грин» за счет своих средств и средств физических лиц (дольщиков), отмечает: точка в споре о законности национализации объекта еще не поставлена, несмотря на то, что ранее управляющий делами президента Каныбек Туманбаев сообщал — «Аврору Грин» вернули государству.

Доказательством этому служат решения самого кабмина о создании специальной комиссии, которая была уполномочена:

  • принять заявления бывших собственников имущества (в том числе «Авроры Грин»), национализированного декретами временного правительства;
  • рассмотреть эти заявления;
  • принять решение об их удовлетворении (и, соответственно, вернуть собственникам национализированное имущество) либо об отказе в удовлетворении.

После этого кабинет министров уже должен был принять решение.

«Ни решения специальной комиссии, ни кабмина по вопросу возврата комплекса «Аврора Грин» собственникам, то есть ОсОО «ОККВ» и дольщикам, нет. В этой связи мы подали административный иск о признании незаконным бездействия кабинета министров по вопросу принятия решения относительно объектов комплекса «Аврора Грин», — заметил Улан Сатаров.

Напомним, оздоровительно-туристический комплекс «Аврора Грин» национализирован декретом временного правительства от 19 июля 2010 года. Строительство велось ОсОО «ОККВ» в рамках реализации инвестиционного конкурса, проведенного еще в 2008-м управделами главы государства.

Инвесторы просили власти дать возможность достроить комплекс и продать объект по себестоимости, чтобы не обанкротиться. Тем не менее Фонд по управлению госимуществом выставил комплекс на аукцион со стартовой ценой 12 миллионов 875 тысяч сомов. Однако желающих купить его не нашлось.

Четырнадцать лет дольщики объектов оздоровительно-туристического комплекса «Аврора Грин» пытаются вернуть свою собственность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303478/
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