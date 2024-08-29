Дольщики «Авроры Грин» подали в суд на кабинет министров за бездействие

Дольщики «Авроры Грин» подали в суд на кабинет министров. Об этом 24.kg сообщил их юрист Улан Сатаров.

Рассмотрение дела назначено на 4 сентября.

ОсОО «ОККВ», которое в свое время построило туристическо-оздоровительный комплекс «Аврора Грин» за счет своих средств и средств физических лиц (дольщиков), отмечает: точка в споре о законности национализации объекта еще не поставлена, несмотря на то, что ранее управляющий делами президента Каныбек Туманбаев сообщал — «Аврору Грин» вернули государству.

Доказательством этому служат решения самого кабмина о создании специальной комиссии, которая была уполномочена:

принять заявления бывших собственников имущества (в том числе «Авроры Грин»), национализированного декретами временного правительства;

рассмотреть эти заявления;

принять решение об их удовлетворении (и, соответственно, вернуть собственникам национализированное имущество) либо об отказе в удовлетворении.

После этого кабинет министров уже должен был принять решение.

«Ни решения специальной комиссии, ни кабмина по вопросу возврата комплекса «Аврора Грин» собственникам, то есть ОсОО «ОККВ» и дольщикам, нет. В этой связи мы подали административный иск о признании незаконным бездействия кабинета министров по вопросу принятия решения относительно объектов комплекса «Аврора Грин», — заметил Улан Сатаров.