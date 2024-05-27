MegaKassa от MEGA доступна на IOS

Инновационный сервис контрольно-кассовых машин с уникальной функциональностью MegaKassa от компании MEGA, 100 процентов акций которой принадлежит Государственному банку развития КР, теперь доступен для пользователей IOS.

MegaKassa — это удобный инструмент для упрощенного налогового режима, предоставляющий возможность онлайн-передачи данных в налоговые органы в соответствии с требованиями ГНС КР, вступившими в силу 1 июля 2020 года. Сервис ориентирован на предпринимателей, осуществляющих денежные расчеты при купле-продаже товаров и услуг с предоставлением фискального кассового чека.

Преимущества онлайн-ККМ MegaKassa:

доступность: нет необходимости в покупке дорогостоящей аппаратной ККМ;

нет необходимости в покупке дорогостоящей аппаратной ККМ; экономия времени: регистрация и запуск MegaKassa производятся в центрах обслуживания MEGA, соответственно, отпадает необходимость посещения Налоговой службы КР;

регистрация и запуск MegaKassa производятся в центрах обслуживания MEGA, соответственно, отпадает необходимость посещения Налоговой службы КР; удобство: вам больше не нужно беспокоиться о ежедневном ведении кассовой книги, поскольку все данные будут автоматически сохраняться в MegaKassa;

вам больше не нужно беспокоиться о ежедневном ведении кассовой книги, поскольку все данные будут автоматически сохраняться в MegaKassa; контроль: все кассовые операции можно отследить в личном кабинете сервиса.

Подключение пользователя осуществляется БЕСПЛАТНО!

MegaKassa — это ваш надежный партнер для ведения бизнеса, который обеспечит прозрачность и эффективность в сфере налогового учета.